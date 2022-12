“Oggi studio e mi diverto, domani lavoro, ma sempre in modo sicuro”

TERMOLI. Si è conclusa la due giorni di formazione targata Uiltec Molise, rivolta a dirigenti e studenti. Martedì pomeriggio, presso il lido Cala Sveva Beach Club di Termoli, le Rsu referenti al tessuto industriale Chimico, elettrico, tessile, gomma e plastica, sono stati impegnati in un momento di formazione riguardante i Bilanci Aziendali e Contrattazione di secondo livello, grazie alla presenza dei formatori Nazionali Marco Lupi, Francesca Salvatori e Angelo D’Errico.

Presente anche la neo eletta segretaria generale Uiltec Daniela Piras, che nel suo intervento ha ribadito l’importanza di avere dirigenti sindacali sempre più pronti a confrontarsi sui tavoli di confronto con le parti datoriali, spaziando su argomenti di carattere generale, che vedono la Uiltec nazionale impegnata nei prossimi giorni nella mobilitazione contro una manovra finanziaria del Governo ancora miope su argomenti centrali per il lavoro e l’economia del paese. Mercoledì, invece, la formazione è proseguita presso l’Istituto Alberghiero Federico Svevia di Termoli dove è stato presentato agli studenti il progetto “Oggi studio e mi diverto, domani lavoro, ma sempre in modo sicuro”, con l’obbiettivo di sensibilizzare i nostri giovani su un argomento, come quello sulla sicurezza sul lavoro centrale per il loro futuro, soprattutto dopo le ultime drammatiche morti di studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. Il referente alla formazione della Uiltec Molise, Alessandro Petriella, neo eletto segretario organizzativo della categoria, ha rimarcato l’impegno da parte della segreteria regionale Uiltec di continuare con formazioni mirate a step per i propri dirigenti, gli stessi che devono essere pronti ad affrontare le sfide con cui il sindacato si misura ogni giorno, a partire dai rinnovi dei contratti alle contrattazioni di secondo livello. «Ovviamente, lo sguardo è al futuro, proprio per questo abbiamo ritenuto utile portare in Molise il progetto rivolto alle scuole che vedrà nei prossimi mesi il coinvolgimento di altri Istituti scolastici».

Soddisfazione che arriva dal segretario regionale Carlo Scarati, che continua a credere nel progetto di crescita degli uomini e delle donne della Uiltec Molise.

