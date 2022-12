La Scuola di Dottorato e UniMol PhD EXPO 2022

Best practice sab 17 dicembre 2022

CAMPOBASSO. Lunedì 19 dicembre, a partire dalle ore 9, nell’Aula Magna di Ateneo in viale Manzoni a Campobasso.

Alta formazione scientifica, innovativa e internazionale, giovani studentesse e studenti di Dottorato, Enti e realtà imprenditoriali e culturali del territorio, insieme per UniMol PhD EXPO 2022, l’evento organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi del Molise.

Giovani dottorande e dottorandi saranno pronti a presentare le loro analisi, studi e le sorprendenti attività di ricerca svolte, originali e innovative, in una importante vetrina istituzionale e accademica, ma aperta e rivolta all’intero tessuto territoriale.

Una giornata nel corso della quale verranno trattate tematiche di ampio respiro e di particolare attualità e rilevanza, dove futuri ricercatori e future ricercatrici saliranno in cattedra per abbracciare, nelle loro esposizioni, una varietà di ambiti: dalle aree tecnico-scientifiche e biomediche, a quelle umanistico-letterarie, economiche e giuridiche. L’appuntamento è lunedì 19 dicembre, a partire dalle ore 9:00, nell’Aula Magna di Ateneo in Viale Manzoni a Campobasso.

Interverranno il Rettore, Luca Brunese, Marco Fiorentino, manager della ricerca della Hewlett Packard, e Davide Clementi, rappresentante nazionale dei dottorandi.

La formula organizzativa scelta è stata pensata per consentire una interazione individuale tra dottorandi, dottorande e i vari interlocutori universitari, anche per intavolare e stimolare discussioni tematiche di gruppo; ma l’obiettivo principale dell’incontro ricade, certamente, nel favorire il dialogo, il confronto e lo scambio reciproco tra dottorandi, giovani ricercatori, docenti universitari e mondo imprenditoriale, degli enti, delle associazioni e delle istituzioni che operano nei diversi contesti regionali e nazionali.

A cornice dell’incontro inoltre, con una apposita mostra espositiva interna all’Aula Magna, sarà possibile prendere visione degli oltre 120 poster scientifici che illustreranno gli studi, le analisi e le idee derivate dai percorsi di dottorato dei nostri studenti e studentesse: un’opportunità unica per entrare in contatto con le ricerche più innovative di UniMol e per provare a dare risposte alle richieste del mondo del lavoro, delle professioni ed anche alle nuove sfide del Pnrr.

Assumere il ruolo di equilibrio, punto di raccordo, coordinamento e collaborazione con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, ma certamente anche con il territorio e il sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, è il contesto in cui si muove la Scuola di Dottorato UniMol – inaugurata lo scorso maggio alla presenza del Prof. Mauro Ferrari, ordinario di Terapie Sperimentali, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Presidente e CEO del Houston Methodist Research Institute – USA, e già Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) – e il presupposto che, unito alla sua offerta scientifica di qualità, intende continuare a perseguire.

