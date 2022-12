“Focus Lavoro, dalla scuola al mondo del lavoro: il posto giusto”

TERMOLI. “Focus Lavoro. Dalla scuola al mondo del lavoro: il posto giusto” questo il titolo dell’incontro che si è tenuto presso l’istituto Boccardi-Tiberio a Termoli.

Un momento interessante e di confronto –tante volte da studenti ci siamo chiesti in quale direzione ci avrebbe portato la nostra formazione- perché non sempre i sogni si coniugano con gli studi che facciamo e di conseguenza anche con il futuro. Proprio ieri pomeriggio il tema del confronto è stato il mondo del lavoro sono stati invitati alcuni ex studenti, oggi diventati professionisti che hanno dato testimonianza sul loro percorso dapprima di studi e poi professionale, sulle difficoltà, sulle scelte e quanto la loro preparazione e formazione scolastica abbia influito sulla loro carriera lavorativa.

Si conferma la formazione alla base di molte scelte di vita, come aveva spiegato alla vigilia anche la dirigente scolastica, la professoressa Concetta Cimmino: “Il compito della scuola è offrire una finestra sul futuro”, un concetto fondamentale anche per le giovani generazioni che si avvicinano sempre più tardi ad un’esperienza lavorativa e ad un approccio con le difficoltà che un mestiere –qualsiasi esso sia- inevitabilmente comporta. Proprio per questo motivo incontri del genere sono in primis formativi per gli stessi giovani studenti, che hanno tante idee e spesso la volontà di seguire tante strade, non sapendo con certezza quale scegliere e poi ogni testimonianza viene sempre da un’esperienza vissuta, quindi come tale può essere un esempio da seguire.

Tra i primi interventi, c’è stata la testimonianza del dottor Graziano Marcovecchio amministratore delegato della Pilkington, un riferimento importante nel mondo del lavoro sul territorio, a seguire il racconto del direttore di Termolionline Emanuele Bracone, che si è formato e diplomato ragioniere e che vedeva il suo futuro immerso in un lavoro amministrativo, ma con l’iscrizione all’Università e un inizio di un’esperienza politica, la sua strada è cambiata ed ha abbracciato la comunicazione e successivamente l’informazione, trovando poi, la sua vera vocazione, quella del giornalismo che lo ha contraddistinto sul territorio.

A seguire è intervenuto il dottor Enzo Robbecchi, commercialista che ha uno studio proprio qui in città, diplomato ragioniere e poi iscritto alla facoltà di economia. Ma anche la testimonianza di Dante Cianciosi, leader nelle soluzioni edilizie e proprietario della Cianciosi srl, che ha studiato anche lui al geometra.

Poi la dottoressa Giovanna Colombo, presidente dell’organismo delle pari opportunità dell’ordine dei commercialisti di Campobasso.

Non soltanto gli ex studenti del Boccardi, anche gli ex ragazzi del nautico Ugo Tiberio, tra cui l’ufficiale che lavora sulla Msc, Piero Bardeti e il direttore di macchine Giuseppe Fusco, che pilota la nave che viaggia da Termoli alle isole Tremiti.

Hanno portato ulteriori testimonianze anche gli ex studenti, i cui figli attualmente studiano al Boccardi-Tiberio, tra cui il dottor Michele Di Rienzo, manager Teamsystem di Campobasso, che è anche il padre di uno studente che frequenta lo stesso Istituto e la dottoressa Doriana Pescara, commercialista e inserita nel tessuto socio- economico delle aziende e madre dei due alunni della scuola. Il racconto infine, anche di Andrea Pasquarelli che dirige insieme al fratello l’azienda del papà–venuto a mancare da poco- nel settore della termoidraulica.

I saluti istituzionali sono stati portati dall’avvocato Michele Marone e tra una testimonianza ed un’altra ci sono stati degli intramezzi musicali suonati e cantati da Nicolino Cannarsa, tra cui il brano conclusivo che ha salutato gli ospiti, ‘U Battellucce.

Il filo conduttore di queste testimonianze è legato proprio agli ex studenti, poi divenuti professionisti che hanno studiato e si sono formati presso lo stesso Istituto e il cui destino ha deciso poi una strada di successo, sia sul nostro territorio, che al di fuori dei confini regionali.

Ad introdurre l’argomento e a moderare il pomeriggio è stato il professor Francesco Di Falco, docente di diritto e relazioni internazionali, che ha spiegato anche l’innovazione della stessa scuola, perché proprio da questo anno scolastico 2022-2023, il Boccardi attualmente è l’unico Istituto del Molise ad avere il diploma quadriennale. Un progetto, così come ha spiegato il professor Di Falco curato ed attenzionato nel dettaglio e il cui prodotto è stato approvato dal Ministero dell’istruzione e che rientra nei fondi del Pnrr. L’approvazione di un piano di studi quadriennale punta: sulle competenze digitali, sullo studio di due lingue straniere e sul diritto ambientale. I tre criteri vagliati e approvati hanno portato alla prima classe del “Sia-Ted” (Sistemi informativi ambientali e transizione ecologica digitale).

Quindi non solo un’innovazione sul territorio, ma anche una strada in più per i giovani studenti da seguire, così da potersi aprire per il futuro ulteriori opportunità.

