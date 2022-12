Zes Adriatica Puglia-Molise: martedì 20 dicembre l'incontro a Palazzo Ducale

LARINO. Martedì prossimo, 20 dicembre, alle ore 10 in sala Freda, si terrà un incontro in videoconferenza col Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, ing. Manlio Guadagnuolo, e le aziende locali che vogliono investire nella zona Pip delle Piane di Larino e in quei territori limitrofi che ricadono ugualmente nella Zona Economica Speciale.

L’Amministrazione comunale di Larino ritiene questa un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente un’area che senza alcun dubbio è da ritenersi la naturale area di sviluppo dell’agroalimentare nel Molise. A riguardo si sta pensando di coinvolgere i comuni limitrofi, come San Martino in Pensilis, per impostare un progetto di Distretto agroalimentare. Da questo punto di vista e da quello artigianale, infatti, l’area, che ospita aziende come Fruttagel, La Pellegrina, Molipac, Riveco, ecc., ha già acquisito un’alta valenza strategica per il Basso Molise e non solo. Se gestita bene dunque, la Zes Adriatica sarà uno strumento che renderà quest’area ulteriormente attrattiva per nuovi, importanti investimenti, viste le agevolazioni previste ai vari livelli istituzionali.

L’Amministrazione comunale ritiene infatti, anche dopo il veloce insediamento dello stabilimento di La Pellegrina - Gruppo Veronesi, che queste iniziative siano fondamentali per rilanciare la centralità territoriale di Larino ma soprattutto per compensare le problematiche di spopolamento della sua Area Interna.