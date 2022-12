«Vogliamo certezze sul futuro produttivo della più grande realtà industriale del Molise»

TERMOLI. «Vogliamo certezze sul futuro produttivo della più grande realtà industriale del Molise». Si è riunito presso la sede di Termoli il direttivo territoriale Fismic-Confsal dei lavoratori delle aziende Stellantis, Vibac dell’indotto e dei servizi. «Le lavoratrici e i lavoratori sono fortemente preoccupati della situazione che si sta vivendo per via dei problemi che sta attraversando il settore dell’automotive, di continue fermate produttive dovute alla mancanza di materie prime e per le incognite sul futuro legate all’imminente processo di transizione ecologica che porterà alla trasformazione dello stabilimento termolese in una Gigafactory, per la fabbricazione di batterie destinate ai veicoli elettrici Bev. Negli ultimi due anni, prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina hanno provocato crisi al sistema produttivo stravolgendo i piani e determinando cambi di strategie; abbiamo affrontato e contrastato gli eventi facendo accordi con le aziende per scongiurare licenziamenti di massa.

In Stellantis con gli incentivi all’esodo elargiti da parte datoriale, circa 400 lavoratrici e lavoratori del sito termolese hanno deciso di aderire a piani di uscita volontaria cogliendo magari altre opportunità oppure potendo maturare i requisiti per la pensione; ma non per tutti le condizioni potrebbero esserci per fare una scelta simile. Riteniamo necessario aprire un tavolo di confronto per discutere di tutti gli aspetti legati alla transizione all’elettrico, per dare tranquillità alle persone e salvaguardare i livelli occupazionali, dare un futuro a tutto il tessuto produttivo. Intanto Fismic-Confsal è fortemente impegnata nel rinnovo del contratto collettivo specifico per i dipendenti Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari. Un rinnovo contrattuale che arriva in momento storico particolare, con lo scenario economico che sta facendo da contorno molto difficile e, il crescere dell’inflazione per via dei costi riferiti ai prodotti energetici che mettono a dura prova il potere d’acquisto delle retribuzioni.

La trattativa procede con passo deciso avendo archiviato in modo positivo sia la materia dell’orario di lavoro che quella della salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. Entro metà gennaio si affronterà l’argomento principe di ogni rinnovo contrattuale: gli aumenti retributivi. Il sistema della partecipazione funziona, chi sceglie la via della contrapposizione sterile rimane fermo al palo». Infine, «Il direttivo Fismic-Confsal manda un caro saluto a tutti gli iscritti e alle loro famiglie, alle lavoratrici e lavoratori con l’augurio che tutti possano passare un sereno Natale con la speranza che il prossimo anno possa portare dei cambiamenti in positivo per tutti».

