Servizio civile universale, in arrivo “l’esercito” di volontari Anpeas

TERMOLI. Servizio Civile Universale, in arrivo “l’esercito” di volontari Anpeas. Saranno ben 333 i giovani volontari di Servizio Civile che l’associazione Anpeas Onlus è pronta a reclutare per i propri progetti di Servizio Civile Universale.

Il Bando per la presentazione delle domande, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale lo scorso 15 dicembre, scadrà il prossimo 10 febbraio 2023, pertanto le candidature dei giovani dovranno essere inviate entro e non oltre quella data attraverso le modalità illustrate nell’avviso presente sul sito dall’associazione: www.anpeas.it.

«La nostra associazione da anni impegnata nella progettazione di servizio civile, si appresta a selezionare il più alto numero di volontari mai avuto - commenta Patrizia Pano, presidente dell’Anpeas Onlus - questo grazie all’ottimo lavoro svolto che ha consentito di finanziare entrambi i programmi presentati, con i relativi progetti, e grazie anche alle straordinarie risorse finanziarie messe a disposizione dal Next Generation Eu».

Nello specifico I programmi di intervento presentati da Anpeas con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del nostro territorio e dei suoi Enti accreditati sono due: Storia, cultura e natura in Molise: un patrimonio da preservare e valorizzare (2023) e Inclusione e coesione sociale: in Molise si può! – 2023 per un totale di 9 progetti.

Le attività che coinvolgeranno i giovani volontari dell’associazione Anpeas Onlus saranno molteplici, tra queste quelle di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, di sensibilizzazione sui temi del riciclo, del riuso e della raccolta differenziata, quelle che garantiranno anche ai disabili la fruizione dei beni museali del territorio e poi ancora: assistenza rivolta alla popolazione anziana e ai disabili, sostegno scolastico e animazione culturale ai minori in difficoltà, accoglienza ai migranti nelle rispettive comunità, Informazione alla popolazione sulla prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti da calamità. Tutte attività durante le quali i giovani volontari potranno mettere in pratica le proprie capacità e competenze maturandone delle nuove.