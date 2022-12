Profili utili per realizzare il Pnrr, ci sono ancora caselle da riempire

TERMOLI. Il Comune di Termoli va a caccia di dipendenti interessati alle opportunità del Pnrr.

L'Agenzia per la Coesione territoriale ha assegnato delle risorse e le modalità operative per procedere alla selezione dei profili interessati e alla conseguente stipula di contratto di collaborazione di soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, a causa della non completa copertura dei posti.

Due sono le unità con profilo tecnico, così l'amministrazione comunale intende procedere al conferimento degli incarichi di collaborazione. Con l'atto di interpello, è necessario accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Da qui la necessità della pubblicazione del relativo avviso. I destinatari sono dipendenti del Comune di Termoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D. Gli interessati potranno far pervenire la manifestazione di interesse per l'incarico entro 10 giorni dalla data del 13 dicembre.

L'incarico ha durata di 36 mesi e non dà luogo a compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione attuale.