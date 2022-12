Vertenza Atm, la Regione si sostituisce all'azienda per pagare i dipendenti

CAMPOBASSO. Un Natale sotto migliori auspici e per una volta dalle parti sociali, sul trasporto pubblico, arriva il plauso delle parti sociali confederali di Filt-Cgil e Fit-Cisl.

«Svolta epocale nella vertenza Atm. La regione Molise con la determina n. 8084 del 19 dicembre e per la prima volta nella storia di questa infinita e incredibile vicenda, si è effettivamente sostituita all’impresa nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, applicando quelle norme dello stato invocate con tenacia da Filt-Cgil e Fit-Cisl

All’assessore Regionale ai trasporti Pallante va il merito di aver dato seguito agli impegni assunti con le parti sociali e soprattutto di essere riuscito a scardinare quel sistema fatto di persistenti ricatti e vessazioni nei confronti dei lavoratori

Nella decennale vertenza con la società Atm, ci è capitato assai spesso di indirizzare i nostri strali e le nostre accuse verso le Istituzioni, a cominciare dalla Regione, rea di aver assistito passivamente agli atteggiamenti vessatori della principale impresa di trasporti molisana e ai suoi inaccettabili metodi di utilizzare i propri dipendenti come scudi umani nel tentativo di risolvere i presunti contenziosi nei confronti dell’Ente concedente.

Un silenzio quasi omertoso perpetrato nel tempo dalle Istituzioni e che aveva indotto le forze sindacali e gli stessi lavoratori ad una sorta di inammissibile rassegnazione, come se non retribuire i lavoratori o non pagare agli stessi i contributi previdenziali costituissero per questa Regione consuetudine e normalità. Ma tutto ciò si è improvvisamente interrotto allorché Filt-Cgil e Fit-Cisl, insistendo tenacemente sul ruolo e sul compito che il sindacato dovrebbe sempre assumere, hanno invocato ancora una volta l’intervento della Prefettura e nel tentativo di conciliazione esperito lo scorso 13 dicembre e alla presenza dello stesso assessore e del dirigente regionale ai trasporti, hanno rappresentato rilevanti elementi di novità.

Da un lato infatti sono state inoltrate alla Regione e per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, formali segnalazioni dei dipendenti relative alla mancata corresponsione delle mensilità di ottobre e novembre 2022 nonché la mancata consegna dei relativi cedolini paga, invocando altresì una sostanziale richiesta di surroga alla Regione nel pagamento delle spettanze in applicazione di quanto previsto dall’Art.30 c.6 del D. Lgs 50/2016. Dall’altro è stata altresì sollecitata la segnalazione/denuncia con contestuale istanza di intervento indirizzata all’Ispettorato Nazionale e Territoriale del lavoro, alla Direzione Regionale e Territoriale dell’Inps nonché per conoscenza al Servizio Mobilità della Regione Molise, per l’omesso versamento da parte della stessa impresa al fondo di previdenza complementare di settore denominato “Priamo” per un ammontare complessivo di € 540.638,25;

A poco è servita la debole difesa dell’impresa volta a screditare il ruolo e l’immagine del sindacato, soprattutto quando si è formalmente attribuita e senza averne alcun titolo, l’appellativo di impresa virtuosa per la “estrema puntualità osservata ormai da anni nel pagamento delle retribuzioni”. Affermazioni da far impallidire la stessa Prefettura che non a caso ha chiesto e preteso che l’impresa Atm provvedesse a consegnare immediatamente alla Regione i cedolini paga dei dipendenti, così come formalmente richiesti dallo stesso Ente lo scorso 6 dicembre, in modo da consentire l’intervento sostitutivo della Regione Molise.

E nell’arco di pochi giorni non solo sono stati consegnati agli uffici regionali i relativi cedolini dei dipendenti, ma si è materializzato un provvedimento epocale che fino ad oggi nessun politico aveva mai avuto il coraggio di intraprendere e adottare: stiamo parlando dell’applicazione di una norma dello Stato (D. Lgs 50/2016) che nell’ambito del Codice degli Appalti, prevede che la stazione appaltante del servizio possa sostituirsi all’affidatario del contratto nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale in caso di ritardi nella corresponsione delle stesse. A beneficiare di questo provvedimento previsto nella Determina 8084 del 19 dicembre 2022 e sottoscritto dal Direttore Servizio Mobilità della Regione Molise Dott.ssa Dina Verrecchia, sono stati al momento una settantina di lavoratori ovvero quelli che per primi hanno avanzato la richiesta di intervento sostitutivo alla Regione e tra i quali figurano anche dipendenti che non hanno mai intrapreso procedimenti ingiuntivi , ma siamo certi che se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni, essendo ormai caduto il muro di omertà. Ora non c’è più timore a rivelare stipendi non percepiti e risalenti anche al 2019!

Oltre all’assessore Pallante, ci sentiamo di esprimere riconoscenza anche ai dirigenti e ai dipendenti della Regione che si stanno sicuramente prodigando oltre il dovuto affinché i dipendenti Atm vengano retribuiti prima di Natale».