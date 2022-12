“Il Lavoro crea Futuro”: due giorni di congresso per la Cgil Molise

CAMPOBASSO. Il 21 e 22 dicembre, presso il Centro Congressi Coriolis by Eden si concluderà il percorso territoriale del Congresso Cgil Molise con l’elezione del Segretario e del nuovo gruppo dirigente locale. Da gennaio a marzo 2023 si svolgeranno le fasi successive che culmineranno con il Congresso Nazionale di Rimini che si terrà dal 15 al 18 marzo.

Dopo centinaia di assemblee tenute in quasi tutti i luoghi di lavoro e nelle leghe dei pensionati, si è determinata la netta affermazione del documento “Il Lavoro crea Futuro” che ha come primo firmatario il segretario nazionale Maurizio Landini e che è stato sottoscritto e votato dalla quasi totalità dell’attuale gruppo dirigente della Cgil Molise. I lavori avranno inizio mercoledì 21 dicembre alle ore 9.30 con la proiezione di video storici della Cgil e con omaggi artistici previsti anche nel corso della stessa giornata. Alle ore 10.15 prenderà la parola il segretario generale uscente Paolo De Socio per l’introduzione dei lavori. La conclusione della prima giornata del congresso, dopo il dibattito che sarà proposto da delegate e delegati, prevede un omaggio al sindacalista molisano Andrea Gianfagna scomparso nel luglio del 2020. Il 22 dicembre riprenderanno i lavori congressuali e, nel primo pomeriggio, è prevista l’elezione del nuovo gruppo dirigente e del Segretario Generale.

Nel corso della due giorni, sono programmati anche i contributi di Franco Spina e Carmine Ranieri della segreteria Cgil Abruzzo–Molise. Prevista anche la presenza di Sandro Del Fattore già segretario Cgil Molise, attualmente in forza alla Cgil Nazionale.

I lavori saranno conclusi da Giordana Pallone coordinatrice dell’area stato sociale e diritti della Cgil nazionale. La discussione congressuale si intreccerà inevitabilmente con materie di stringente attualità come il conflitto ucraino con quel che ne consegue a livello di impatto su lavoratori, pensionati e famiglie e i provvedimenti principali contenuti nella legge finanziaria. Infatti, nel corso delle assemblee che si sono svolte negli ultimi mesi, si è alzato il livello di attenzione del sindacato su materie delicate tipo il potere di acquisto, il welfare e la proposta di autonomia differenziata avanzata pervicacemente dal Governo nazionale in carica.

Proprio per contrastare alcuni di questi provvedimenti la Cgil Molise, lo scorso 16 settembre ha proclamato uno sciopero generale nell’ambito di una mobilitazione che si è svolta in tutta Italia e che sicuramente sarà riproposta in maniera articolata appena dopo la breve pausa natalizia.