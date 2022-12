Termoli Solare, autorizzato un impianto fotovoltaico vicino al nucleo industriale

TERMOLI. Arriva l’autorizzazione unica dalla Regione Molise per un impianto fotovoltaico nell’area a Sud di Termoli, al termine di un iter procedurale durato oltre due anni.

La Green Genius Italy Utility 8 srl, con sede legale a Milano, aveva presentato il 12 ottobre 2020 istanza per il rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto solare fotovoltaico non integrato ad inseguimento monoassiale connesso alla RTN, della potenza nominale pari a 5,499 MW da realizzare in località Greppe di Pantano del Comune di Termoli. Una estensione di 7,03 ettari il territorio interessato, in zona Zona E-SottozonaE1-Verde Agricolo” ai sensi dello strumento urbanistico vigente, area in prossimità della zona industriale di Termoli. Il progetto proposto consiste nell’installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) della potenza unitaria di 450 Wp, su un terreno leggermente pendente verso Sud-Est di estensione totale pari a 7,03 ettari (ad una quota di circa ai 44 m slm.) avente destinazione Agricola. I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker) e che su ogni struttura ad inseguimento saranno posati fino a 78 moduli. L’impianto sarà corredato da 2 Power Station, 1 Cabine di Consegna (Delivery Cabin) e 1 Control Room (locali tecnici di monitoraggio e controllo). Il progetto prevede 170 tracker (ovvero 12.220 moduli fotovoltaici) per una potenza complessiva installata di 5.499,00 kWp l’impianto sarà collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con allaccio in MT a 20 KV mediante la realizzazione di un cavidotto interrato su strada e di un tratto di linea aereo in corrispondenza dell’attraversamento della statale 87 Sannitica e la realizzazione di una cabina di consegna MT, come da soluzione di connessione avente codice ENEL di rintracciabilità (CR 227200515), fino alla Cabina Primaria di E-Distribuzione S.p.A. La prima conferenza di servizi ebbe luogo il 24 novembre 2021, poi aggiornata il 15 dicembre dello stesso anno.

Ci furono pareri negativi ai quali replicò l’azienda proponente in sede di osservazioni. Nel gennaio 2022, il Servizio Programmazione Politiche Energetiche ha fatto richiesta di chiarimenti in merito all’esclusione del progetto dalla procedura di valutazione impatto ambientale ed è stato chiesto al Comune di Termoli di trasmettere formalmente un parere sulla base di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi, pervenuto circa un mese dopo. Nuova conferenza di servizi e il Cosib ha dato parere negativo sulla connessione alla Rete elettrica, rendendo necessario un incontro con i progettisti incaricati dalla società, il comune di Termoli, finalizzato alla verifica di possibili soluzioni alternative per la connessione. Trascorrono i mesi e si arriva al 5 maggio, prima riunione presso il Consorzio con i rappresentanti dello Stesso, della ditta e della Regione, conclusasi con una proposta di connessione alternativa da parte del consorzio; sono quindi seguiti una serie di incontri tra Ditta, e-distribuzione, Anas e consorzio al fine di una condivisione della soluzione di connessione. Ultima conferenza di servizi il 7 dicembre scorso e sulla scorta di pareri e documentazioni acquisite, si perviene all’autorizzazione unica del progetto, che ricade all’interno dell’agglomerato industriale di competenza del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, all’interno del quale ricadono i territori dei Comuni di Termoli, Guglionesi, Campomarino e Portocannone che, pertanto, costituiscono il comprensorio di pertinenza.

In merito all’estensione dell’impianto fotovoltaico a terra e in particolare al consumo di suolo, inteso come un terreno più o meno vasto con una precedente destinazione che viene riconvertito in area di produzione di energia elettrica, con la sovrapposizione di una serie di elementi artificiali ed estranei al contesto naturale, nonostante la coesistenza di una residua naturalità, l’impianto, pur insistendo su terreni agricoli, è situato in prossimità di una zona industriale ad alto impatto antropico. Inoltre la mitigazione dell’effetto visivo viene garantita dai seguenti aspetti: a ridosso del confine sud dell’impianto in progetto verrà realizzata una piantumazione di olivi alfine di rendere maggiore l’effetto “naturale” di mitigazione; negli altri lati sono presenti essenze arboree che determinano un effetto di mitigazione “areale” e una schermatura dell’impianto. Pertanto, considerando la natura reversibile e temporanea degli impatti stessi, vista l’ubicazione dell’impianto e delle opere collegate, nonché la conseguente trasformazione che l’intervento comporta sulle matrici considerate, al fine di un corretto inserimento dell’opera nel contesto agricolo/naturale della zona, sono state indicate una serie di prescrizioni. Nell’istruttoria originaria era previsto che i lavori di realizzazione del progetto hanno una durata massima prevista pari a circa 6 mesi. Tale durata sarà condizionata dall’approvvigionamento delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell’impianto (Principalmente Power Station, Moduli Fotovoltaici e Tracker Monoassiali). Le operazioni preliminari di preparazione del sito prevedono la verifica dei confini e il tracciamento della recinzione. Il rilievo topografico è già stato eseguito e non risulterà necessario nessuna opera sbancamento se non piccoli livellamenti e compattazione del piano di campagna. Sulla base del progetto esecutivo, saranno tracciate le posizioni dei singoli pali di sostegno dei Tracker che saranno posti in opera attraverso opportune macchine operatrici (Battipalo).

Successivamente all’infissione dei pali potranno essere montate le strutture degli Inseguitori Monoassiali, e successivamente si procederà allo scavo del tracciato dei cavidotti e alla realizzazione delle platee di fondazione per la posa degli Skid delle Power Station. Le ulteriori fasi prevedono, a meno di dettagli da definire in fase di progettazione esecutiva, il montaggio dei moduli, il loro collegamento e cablaggio, la posa dei cavidotti interni al parco e la ricopertura dei tracciati, nonché la posa delle Delivery Cabin (Cabine di consegna) e dei Locali Tecnici di Monitoraggio e Controllo nonché il montaggio degli impianti ausiliari (Videosorveglianza, Illuminazione Perimetrale e sistema di allarme). Si prevede di utilizzare aree interne al perimetro per il deposito di materiali e il posizionamento dei baraccamenti di cantiere. L’accesso al sito avverrà utilizzando la esistente viabilità locale, che non necessita di aggiustamenti o allargamenti e risulta adeguata al transito dei mezzi di cantiere.

A installazione ultimata, il terreno verrà lasciato allo stato naturale. Per le lavorazioni descritte è previsto un ampio ricorso a manodopera e ditte locali. Al termine della vita utile dell’impianto (Stimata almeno Trenta Anni ma con possibilità di arrivare fino a 40 anni) sarà necessario procedere alla sua dismissione e smantellamento, se nel frattempo, le nuove tecnologie che si saranno rese disponibili non renderanno più economico un revamping dello stesso.