Edilcassa Molise approva il preconsuntivo

CAMPOBASSO. Il Consiglio di Amministrazione dell’Edilcassa Molise ha approvato il preconsuntivo del bilancio economico dell’anno edile primo ottobre 2021-30 settembre 2022.

Il Consiglio composto dalla CONFAPI-ANIEM MOLISE associazione delle PMI Edili Molisane, e da FILLEA CGIL - FILCA CISL - FENEAL UIL nella mattinata di venerdì 16.12.2022, hanno preso atto con estrema soddisfazione dell’incremento della massa salari versata che è incrementata di oltre il 40%, rispetto al precedente esercizio, grazie alla forte ripresa del settore delle costruzioni e del nuovo protagonismo che la piccola e media impresa edile sta esercitando nel territorio.

Il dato si è dimostrato essere superiore alle più rosee aspettative. Il documento approvato consente all’Edilcassa Molise di rispettare pienamente il protocollo d’intesa per il rilancio del settore edile del 29/07/2019, siglato dalle associazioni datoriali e dai sindacati nazionali del comparto edile. Con grande soddisfazione si può affermare che il risultato ottenuto, proietta l’Edilcassa Molise verso un equilibrio gestionale per la prossima decade ed una serena programmazione nell’ottica di un progressivo efficientamento delle proprie funzioni e di una sempre maggiore vicinanza ai lavoratori delle costruzioni e in supporto alle imprese edili molisane e consulenti del lavoro, tecnici, commercialisti che coadiuvano quotidianamente le stesse.

Le ultime novità: - è stato approvato l’accordo siglato dalle organizzazioni sindacali territoriali il 30.09.2022. Il documento sancisce per l’Edilcassa Molise l’adozione dello statuto tipo nazionale degli enti bilaterali redatto dalla CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili). Lo stesso accordo ratificato, sarà inviato per la verifica di conformità della CNCE e successivamente adottato dall’Edilcassa Molise, aggiungendo un importante tassello al processo di ammodernamento dell’ente bilaterale delle PMI edili molisane. - è stato altresì concertato il rinnovo dei Sindaci Revisori che in virtù delle importanti modifiche contrattuali eserciteranno un ruolo più vicino all’Ente.

Sono provvedimenti che si uniscono a quanto già realizzato:

1. l’adozione di un gestionale molto performante, che garantisce la lavorazione di tutte le prestazioni a lavoratori, (nei giorni scorsi sono stati erogati gli assegni GNF e della befana edile mentre per le imprese viene lavorato e emesso in tempi sempre più stretti il DURC per congruità);

2. il nuovo contratto integrativo che ha ridefinito l’EVR e le prestazioni integrative per i lavoratori;

3. il nuovo regolamento amministrativo; stanno rendendo l’Edilcassa sempre più efficiente e contemporaneamente la stanno proiettando ad esercitare sempre meglio quel presidio territoriale di legalità, trasparenza e regolarità che le Parti Sociali tanto auspicano.

Tutto ciò inoltre sta generando i presupposti per implementare ulteriori servizi e prestazioni su cui le Parti Sociali si stanno confrontando. Con ciò e con l’impegno a supportare sempre meglio il settore, il Consiglio di Gestione dell’Edilcassa augura a tutti i propri iscritti (Lavoratori e Imprese) i migliori auguri di buone feste natalizie e un sereno e proficuo 2023.