Fiom-Cgil sbanca il voto alla Cam srl: eletti Antonio Marcellini e Nicola Ecclissi

TERMOLI. Elezioni per il rinnovo della Rsu-Rls nello stabilimento Cam srl di Termoli nella giornata di ieri. Sugli scudi la performance della Fiom-Cgil Molise, che si è guadagnata sul campo, anzi nelle urne, la palma di primo sindacato, mettendo in cascina il 74% delle preferenze, eleggendo come primo eletto Antonio Marcellini, che assume anche l'incarico di Rls, e come secondo della lista Fiom Nicola Ecclissi.

La Fiom-Cgil regionale esprime la propria soddisfazione dopo tanto lavoro e impegno svolto all'interno dello stabilimento da parte dei delegati. La segreteria regionale augura buon lavoro ai due neo elettori, ringraziando tutti i lavoratori per lo straordinario risultato raggiunto.