La pesca verso il nuovo anno, dal primo gennaio via libera alle "giornate di stop aggiuntive"

TERMOLI. Anno nuovo, stessa solfa per la marineria italiana e quella termolese non fa eccezione. Ci si dovrà fermare sia nel canonico periodo estivo, che ancora non viene calendarizzato, ma lo sarà nelle prossime settimane, sia per le cosiddette giornate aggiuntive, un tot di giorni in cui i pescherecci non potranno uscire in mare aperto, a scelta e discrezionalità degli armatori, purché i conti delle “fermate” tornino a fine anno.

Il Masaf (la nuova denominazione del Ministero dell’Agricoltura), col dipartimento della Pesca, ha allo studio il decreto del fermo pesca 2023, con cui fisserà le regole per le giornate di stop obbligatorie. Nelle more della sua approvazione, già a partire dal primo gennaio sarà possibile comunicare le giornate aggiuntive secondo la consueta modalità di trasmissione alle Autorità marittime entro le ore 9 del giorno prescelto. Per questo è stata diramata con urgenza – resa nota da Federpesca – la circolare inviata alle direzioni marittime e alle organizzazioni di categoria.

«Come noto anche per l’annualità 2023 è prevista l’emanazione del decreto che dispone l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di “reti a strascico” e altre tipologie indicate. In continuità a quanto attuato dal 2019, sarà prevista l’obbligatorietà di effettuare, oltre ai giorni continuativi di arresto temporaneo, un determinato numero di giorni aggiuntivi che varia in base alle caratteristiche tecniche dell’unità da pesca e alla Gsa di appartenenza e operatività.

Al fine di permettere alle imprese interessate di effettuare sin dal primo gennaio prossimo le giornate aggiuntive di arresto temporaneo per l’annualità 2023, nelle more dell’emanazione del Decreto in oggetto, le stesse imprese sono autorizzate a presentare, nelle consuete modalità di trasmissione, pertanto, entro le ore 9 del giorno prescelto, la comunicazione scritta all’Autorità marittima del porto base o d’iscrizione. Alla luce di quanto sopra si invitano le Autorità a ricevere le comunicazioni già dal primo gennaio 2023 e a considerarle utili ai fini del conteggio dei giorni aggiuntivi che saranno determinati con l’emanando Decreto ministeriale. La circolare è reperibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si confida nella più fattiva collaborazione», il monito finale del Ministero, vista l’urgenza dettata dai tempi, ormai imminenti.