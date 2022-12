Verso la proroga: «È necessario definire una volta per tutte il futuro delle imprese balneari»

TERMOLI. Invocato dalle associazioni di categorie, è giunto l’annuncio sull’intervento a sostegno del comparto balneari.

«È necessario definire una volta per tutte il futuro delle imprese balneari. Per questo chiediamo al nuovo Governo e alla nuova maggioranza di affrontare, nei modi dovuti, l'annosa questione delle concessioni balneari. È tempo di sedersi intorno a un tavolo con le forze politiche e i rappresentanti delle associazioni del settore per trovare soluzioni che tutelino e non penalizzino un settore di vitale importanza per il nostro Paese. Noi siamo al lavoro per questo», le parole diffuse sul profilo social del vicepresidente azzurro del Senato, Maurizio Gasparri.

«Per quanto riguarda la vicenda dei balneari, nella legge sulla concorrenza, avevamo indicato delle date del 2023/2024, nella certezza che vincendo le elezioni il centrodestra si sarebbe potuto guadagnare ulteriore tempo. Per questo che Forza Italia chiederà, con un emendamento nel decreto Milleproroghe, di posporre queste date in modo tale che governo e maggioranza abbiano il tempo di affrontare, nei modi dovuti, l'annosa questione delle concessioni, inducendo l'Ue ad atteggiamenti diversi e trovando il modo di superare un'ingiusta sentenza del Consiglio di Stato.

Attendiamo, a tale proposito, che il governo affidi delle deleghe precise, perché è tempo di sedersi intorno a un tavolo con le forze politiche e i rappresentanti delle associazioni del settore. Peraltro la categoria ha subito danni gravissimi per le mareggiate autunnali. È necessario definire una volta per tutte il futuro delle imprese balneari. Non si tardi quindi con le deleghe e si approvi il nostro emendamento per dare più tempo, visto che alcuni interlocutori, vedi l’Ue e il Consiglio di Stato, sono apparsi riottosi e dovranno prendere atto che la tutela delle imprese conta più delle loro decisioni più che discutibili», ha poi approfondito in una nota il senatore Gasparri.