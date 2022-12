Verso la seconda autorizzazione Zes, conferenza di servizi sull'ampliamento della Itt

TERMOLI. La Zes Adriatica Puglia-Molise torna in copertina.

Incontro operativo ieri mattina a Bari, dove è in itinere la procedura per il rilascio della seconda autorizzazione unica relativa a un grosso investimento sul territorio costiero, sempre legato alle opportunità concesse dalla Zes Adriatica Puglia-Molise. Allo studio della struttura del commissario straordinario Manlio Guadagnuolo l’istanza della Itt, una delle aziende più importanti presenti nel nucleo industriale. Dopo il via libera al gruppo di Porretta Terme attivo nella logistica degli elettrodomestici, stavolta parliamo dell’ampliamento di un polo produttivo già esistente e che occupa centinaia di dipendenti.

Per formalizzare l’autorizzazione unica è stata convocata una conferenza di servizi per acquisire un parere ambientale, la cui risposta è attesa a gennaio. Lo sportello unico istituito dal Commissario Zes funziona e mantiene saldi i principi temporali per i quali è stato finalizzato. La concretezza di quanto asserito è nell'approvazione della pratica in questione che a meno di un mese dei 40 giorni previsti ha visto il rilascio di pareri eccetto quello ambientale per il quale è stata fissata conferenza di servizi da tenersi entro la prima quindicina del mese di gennaio per poi avere il responso entro fine mese.