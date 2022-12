Il 2023 dell'automotive: l'obiettivo è tutelare l'occupazione allo stabilimento Stellantis

Le dichiarazioni di Marco Laviano sul futuro di Stellantis e automotive

TERMOLI. La tutela dei livelli occupazionali di Stellantis è la sfida del 2023, visto che la realizzazione della Gigafactory comporterà una fase di transizione che metterà fuori dallo stabilimento di contrada Rivolta del Re centinaia e centinaia di lavoratori.

Di questo ha parlato il segretario della Fim-Cisl Marco Laviano, con una dichiarazione video attraverso cui analizza gli attuali scenari e pone obiettivi di medio termine, partendo da una fotografia che espone il comparto automotive alla forte speculazione dei mercati, tanto a livello europeo quanto, soprattutto, a livello globale, dove permane la difficoltà seria di approvvigionamenti di materie prime, metalli preziosi, terre rare e il loro inevitabile innalzamento dei costi. Senza dimenticare quello che è il delicato tema dell’energia e di quanto impatta a livello monetario sulle produzioni attuali del mercato dell’automotive.

Anche nella conferenza stampa di fine anno, ieri pomeriggio a Palazzo Vitale, il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, ha citato il programma di riconversione della Fca di Termoli (ora Stellantis) nel disegno strategico promosso per lo sviluppo economico e industriale del territorio regionale, tematiche che saranno sempre più di attualità, poiché la porzione di Pil molisano che viene prodotto in quel contesto, sia in modo diretto, che per indotto e impatto sull'economia locale, è sempre rilevante.