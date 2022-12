Operai qualificati, «Da Termoli a Piacenza è tutto un altro mondo»

TERMOLI. La testimonianza diretta di come realtà e statistica non sempre vadano a braccetto.

E’ quella che proviene da una nostra lettrice, a commento del report con cui la Camera di Commercio del Molise ha pubblicato i dati della ricerca Excelsior, con cui viene monitorato l’assioma formazione-occupazione.

Un’analisi che mette in evidenza come le aziende e le imprese siano alla ricerca di profili sempre più qualificati, ma dal difficile reperimento.

L’altra metà della meta, però in Molise e nel caso di specie a Termoli, è rappresentata dalla competitività a singhiozzo delle realtà bassomolisane, come viene descritto in questa risposta, dai toni caustici.

«Buongiorno, mi è capitato di leggere il vostro articolo sulla "difficoltà" che il Molise ha nel reperire manodopera qualificata... ecc. ecc. una delle risposte è il mio caso familiare, mio marito operaio metalmeccanico specializzato a Termoli. Paga 1.200 euro, erogati solo dopo aver pregato qualche Santo in Paradiso. Oggi viviamo a Piacenza dove per lo stesso lavoro e le stesse ore lavorative guadagna 2.200 euro, più quattordicesima e buoni welfare dello Stato che in Molise non esistono.

Chi vuole e sa lavorare e non è figlio di politici o gente rifugiata da generazioni negli uffici di Campobasso, deve solo andar via dal Molise».