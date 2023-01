Doccia gelata sui balneari, canoni demaniali aumentano di un quarto

TERMOLI. Governo Meloni amico degli imprenditori balneari? In attesa delle possibili novità sul decreto milleproroghe, come annunciato dal senatore Maurizio Gasparri, la prima doccia gelata è arrivata a cavallo del Capodanno, col ministero delle Infrastrutture che ha comunicato prima che finisse il 2022 agli Enti competenti la variazione dell'indice Istat dei canoni demaniali per l'anno 2023. Si tratta di un aumento del 25,15 % con il canone minimo di euro 3.377,50 euro.

Immediata la presa di posizione delle associazioni di categoria, con Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti nazionali. «Si tratta di un aumento sbagliato in quanto non parametrato alla effettiva redditività dell'area oggetto di concessione e disincentivante rispetto agli investimenti per il potenziamento dei servizi balneari. Già adesso, infatti, c'è chi paga tanto e chi relativamente poco in riferimento a questi doverosi criteri. Senza parlare delle ormai note ingiustizie sui costi economici dei concessionari balneari con l'aliquota Iva al 22 % a differenza di tutte le aziende turistiche per le quali è al 10%, la Tarsu sull'intera area anche laddove e quando è improduttiva di rifiuti o l'Imu ancorché considerati affittuari. Chiederemo la revoca del provvedimento e comunque la sua sospensione in attesa di un opportuno e doveroso riordino dei criteri di determinazione dei canoni che li renda giusti ed economicamente sopportabili».