Il primo mercatino del martedì del 2023: gli auspici degli ambulanti

TERMOLI. Primo giorno di mercato nel quartiere sant’Alfonso, umori e aspettative degli ambulanti.

Proprio in questa prima giornata di mercato del nuovo anno abbiamo fatto un sopralluogo nel quartiere Sant’Alfonso, anche perché siamo stati contattati proprio da Raffaele Cristinziano, segretario della provincia di Foggia dell’associazione Ana Ugl (associazione nazionale ambulanti) a Angelo Gioia, rappresentante Ana Ugl del basso Molise, che ci ha spiegato un po’ gli umori dei colleghi, così come le difficoltà.

Come primo bilancio di questo nuovo anno, in molti si sono sentiti soddisfatti di questo martedì, che ha superato di gran lunga le aspettative che alcuni venditori si erano prefissati. Anche perché lo scorso martedì -il 27 dicembre- quando si è svolto il mercato tra le festività di Natale e Capodanno, l’andamento della giornata è stato molto lento; invece per quanto riguarda le vendite pre-natalizie non si sono sicuramente raggiunti i livelli degli anni precedenti -quelli pre-pandemici- ma tutto sommato sono andate bene. Lo stesso Angelo Gioia, che rappresenta gli ambulanti ha spiegato che c’è poco entusiasmo per questo inizio anno. Si vedono le difficoltà e si cercano soluzioni e rimedi.

Molte le speranze per il futuro sull’ambulantato, nonostante il momento complicato di un’era post-Covid e molto critica anche a causa della guerra in corso. Però rimane da combattere, organizzarsi ed andare sempre avanti. Questo lo spirito combattivo della categoria per questo inizio 2023.

