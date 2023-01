Caro gasolio, il credito d'imposta nel comparto della pesca

TERMOLI. Nuovo intervento da parte dell’Alleanza delle Cooperative in materia di caro gasolio.

«Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agro-meccanica di cui al codice Ateco 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali».