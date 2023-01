La "Zes dei record": ora si punta a includere altri 150 ettari in Molise

TERMOLI. Il 2022 ha portato spinte importanti di carattere macro-territoriale, non soltanto l’ingresso del porto di Termoli nell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, formalizzato da ormai diversi mesi, ma anche il rilancio concreto del progetto Zes, con la Zona economica speciale Adriatica, la Zes del Sole, che coinvolge parte della Puglia e del Molise.

Attivissimo il commissario straordinario Manlio Guadagnuolo, che ha già firmato alcune autorizzazioni uniche significative, in entrambe le regioni, una con procedura record a Molfetta, l’ultima di quelle rilasciate, ma all’orizzonte l’ambizione è molto più elevata e cova anche in alcuni accorgimenti di carattere normativo e procedurale.

In una pubblicazione apparsa sulla Gazzetta del Mezzogiorno, l’ingegner Guadagnuolo pone l’accento sulla necessità di rivedere la perimetrazione delle aree Zes, attraverso una procedura straordinaria che spetti al Commissario, dopo l'adozione di un Dpcm a firma del premier, provvedimento che permetterebbe di inserire superfici strategicamente importanti, pari a 260 ettari in Puglia e altri 150 nel Molise, rivedendo la mancata attivazione degli investimenti per concentrarsi sulle aree più interessanti e attrattive.

Non a caso, in autunno, è partito anche l’iter di ricognizione trimestrale delle aree perimetrate in precedenza, proprio per cercare di ottimizzare spazi e opportunità d’impresa. Questa la frontiera delle Zes per il 2023.