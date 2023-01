Saldi invernali, 165 euro a famiglia la media di consumi stimata in Molise

TERMOLI. Partiti ieri, come da calendario già noto da tempo, i saldi di fine stagioni invernali, data decisa dalla Giunta regionale. Il periodo degli sconti avrà una durata di 60 giorni, fino a inizio marzo.

Un inizio che coincide con l'ultima cosa delle vacanze natalizie, che finiranno domenica prossima.

Le attività commerciali hanno avuto il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al periodo dei saldi.

Secondo le previsioni dell'Adoc saranno spesi in media non più di 165 euro per famiglia.