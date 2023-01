Incognite e timori, il mondo della pesca si interroga sull'eolico offshore

TERMOLI. Tra i settori più “attenti” al progetto di insediamento dell’Eolico Offshore Molise, c’è indubbiamente quello della pesca, che già nel 2007 ebbe una voce importante, nel mettere in evidenza i rischi per il comparto ittico e non c’erano le regole stringenti imposte oggi dall’Europa, tanto meno le vicende legate al caro carburanti-energia.

Nella relazione progettuale depositata alla Capitaneria di Porto dalla società proponente, la Maverick srl, sulla pesca si fa riferimento al progetto Powewred Ipa, riguardanti l’acquacultura e lo sforzo di pesca nel mare Adriatico.

«Osservandole si evince che le aree di progetto non si sovrappongono alle aree vocate ad acquacultura; l’attività di pesca, pur presente, appare praticata a bassa intensità e pertanto si ritiene che il tratto di mare scelto non è tra quelli più vocati all’attività di pesca.

Inoltre dall’esame dell’area vasta interessata dal progetto non si evidenzia nelle vicinanze la presenza di aree sottoposte al divieto di pesca (Fisheries Restricted Areas–FRAs)».

Il mondo ittico, però, ha timore di vedere condizionato il tratto di mare dove i pescherecci calano le reti, tanto che c'è chi si attende una netta presa di posizione delle realtà locali, per evitare un'approvazione a scatola chiusa. Altro nodo, la sicurezza delle stesse imbarcazioni da pesca, considerando l’occupazione dello specchio d’acqua delle pale eoliche galleggianti. Infine, l’aspetto meramente operativo, col rischio della diminuzione del tempo di pesca, a causa di spostamenti in mare più ampi e il costo del gasolio.

Capitolo a parte quello riferito alla pesca costiera e alle vongolare, tipicità che già nel 2022 ha vissuto momenti di crisi.