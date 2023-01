Quasi 2.300 cantieri per 411 milioni di lavori: il Superbonus in Molise

CAMPOBASSO. Quasi 2.300 cantieri autorizzati, per un importo complessivo di lavori che supera i 411 milioni di euro, il 69,4% dei quali per interventi già conclusi e ammessi a detrazione.

È la fotografia di fine anno del Molise che emerge dai dati diffusi dall'Enea per i lavori correlati al Superbonus 110%.

Delle 2.296 asseverazioni certificate da Enea, 347 si riferiscono a condomini (15,1%), 1.440 a edifici unifamiliari (62,7%), 509 a unità immobiliari 'funzionalmente indipendenti' (22,2%). Il totale degli investimenti per lavori conclusi a ammessi a detrazione è di oltre 285 milioni di euro. Il valore medio degli investimenti è di oltre 544mila euro per condomini, circa 120mila per edifici unifamiliari e oltre 95mila per unità immobiliari 'funzionalmente indipendenti'. (Fonte Ansa.it)