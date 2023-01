Completare il depuratore: con l'affidamento dei lavori il Cosib accelera sull'obiettivo

TERMOLI. Tra gli obiettivi più importanti che intende cogliere il Cosib nel 2023 c’è quello del completamento del depuratore, un asset fondamentale per lo sviluppo delle attività nell’area industriale, mettendo a frutto il finanziamento avuto dal Cipe, attraverso la Regione Molise.

Fu delineato come opera strategica anche nella conferenza dello scorso maggio, quando venne presentata la programmazione strategica dell’ente.

Un intervento che ha visto mettere a bilancio, oltre ai 2 milioni avuti dai canali regionali-Cipe, anche altri 245.771,28 euro di risorse proprie.

Il progetto esecutivo è stato approvato definitivamente dal direttivo consortile lo scorso 20 dicembre e di lì a poco, entro la data di fine anno, i lavori sono stati affidati.

L’importo dei lavori a base di gara era pari ad 1.692.042,30 euro, di cui € 1.675.701,79 per lavori soggetti a ribasso e € 16.340,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva di legge.

I concorrenti avevano anche l’obbligo di eseguire un sopralluogo, a pena di esclusione, presso le aree dove si sarebbe dovuto svolgere il lavoro, in quanto adempimento strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell’appalto da affidare.

Le operazioni svolte per l’affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori, risalgono al 27 dicembre scorso, dove è stata maturata l’aggiudicazione a favore della società Castaldo Costruzioni Surl, con sede in Vico Forno n. 10, Rapolla (PZ), che ha offerto un ribasso del 22,262% sull’importo a base d’asta.