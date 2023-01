Rinnovo del contratto, ripresa la trattativa con Stellantis

TERMOLI. La trattativa sul rinnovo del Ccsl del gruppo Stellantis è ripresa in settimana (ieri e giovedì scorso) a Torino, con la partecipazione delle delegazioni provenienti dai vari territori, Molise compreso (e la componente abruzzese facente capo alla Sevel). Una sessione imperniata sulla discussione per permessi, part-time e relazioni sindacali.

La trattativa riguarda Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro. Sono state convenute alcune modifiche quali l’incremento dei permessi studio da 40 a 48 ore e la loro fruibilità anche per l’Its, l’introduzione del part time verticale come meccanismo di conciliazione vita lavoro nei reparti produttivi, il rafforzamento delle protezioni legali per le donne vittime di violenza. Sul delicato tema delle relazioni industriali è stata introdotta la discussione che però dovrà ancora svilupparsi e che oggettivamente parte da posizioni differenti.

Le due prossime sessioni di trattativa, del 19 e 20 gennaio e del 30 e 31 gennaio, si terranno separatamente con Stellantis e con Cnhi, Ferrari, Iveco, poiché affronteranno i temi dell’inquadramento e del lavoro agile già oggetto di discipline specifiche differenziate per ciascun gruppo; si riprenderà infine in sessione congiunta il prossimo 6 febbraio.