Il piano economico 2023 del Cosib adottato nel direttivo

TERMOLI. Il direttivo del Cosib ha adottato, nella seduta del 20 dicembre scorso, la proposta del Piano economico e finanziario 2023, passaggio propedeutico all’approdo del Pef nel Consiglio generale.

L’attività economica prevista per l’esercizio 2023 riporta un utile netto di esercizio di 13.764 euro. Per la realizzazione degli obiettivi prefissati, il Consorzio continuerà ad adottare la strategia di contenimento dei costi di gestione, reperendo le risorse finanziarie dai servizi resi alle aziende. I criteri utilizzati per la previsione dei ricavi anche per il 2023 sono stati contabilizzati in modo prudenziale: come per i Pef precedenti, il consumo dei fabbisogni di metri cubi di acqua potabile, industriale e reflue delle aziende insediate è stato stimato attraverso una media dei metri cubi fatturati negli ultimi tre esercizi. Per l’anno 2023, a causa dei ben noti rincari delle materie prime, sono stati modificati i prezzi unitari di fatturazione del servizio di erogazione dell’acqua industriale e potabile, smaltimento acque reflue e canone acque meteoriche, sia per le grandi che per le piccole utenze.

La modifica dei prezzi di vendita si è resa necessaria, perché il Consorzio, come tutte le aziende, ha subito l’incremento di gran parte dei costi, dall’energia elettrica, al prezzo di fornitura dell’acqua industriale e potabile, all’approvvigionamento dei reattivi di impianto e dei costi di smaltimento fanghi. Sono state considerate le previsioni di vendita dei lotti industriali realizzabili con un elevato grado di possibilità. I ricavi del Laboratorio comprendono le analisi dei campioni tariffari e medio compositi effettuati per le aziende consorziate oltre ad analisi per ricavi esterni.

Tra i ricavi e proventi diversi, oltre agli incassi relativi alle pratiche per frazionamenti spese di istruttoria e contributi di urbanizzazione, sono previste entrate di 450mila euro per rivalutazione vendita di aree consortili. Tra le spese di manutenzione ordinaria sono stati considerati gli interventi necessari a garantire un adeguato funzionamento degli impianti e delle infrastrutture.