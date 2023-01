Sciopero alla Btec Group Ssrls, Fisascat-Cisl in protesta davanti alla Itt

TERMOLI. La Fisascat-Cisl ha convocato una conferenza stampa per giovedì 19 gennaio alle ore 10:30, presso la sede della Itt Motion Technologies di Termoli, in contrada Pantano Basso, inerente allo sciopero proclamato per i giorni 19 e 20 gennaio, dalle lavoratrici e dai lavoratori della Btec Group Ssrls in appalto alla Itt di Termoli.