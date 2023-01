Giuliana Fiorentino neo direttrice del Polo umanistico dell'UniMol

CAMPOBASSO. Giuliana Fiorentino è la neo direttrice del dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione.

Nella Sala del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF), all’interno del Campus Universitario Vazzieri di Campobasso, si sono svolte le votazioni per eleggere il vertice che guiderà per i prossimi tre anni il Dipartimento

Alla neo eletta Giuliana Fiorentino, professoressa ordinaria di Linguistica generale – in carica dal prossimo 7 febbraio – vanno gli auguri dell’Ateneo.

La prof.ssa Giuliana Fiorentino lavora in UniMol dal 2005. Ha diretto a più riprese il Centro Linguistico di Ateneo, e ha coordinato il Corso di studi in Scienze della Comunicazione.

Autrice di circa 100 contributi apparsi in riviste o come capitoli di libri in ambito nazionale e internazionale e di varie monografie, la Prof.ssa Fiorentino ha contribuito con diverse voci all’Enciclopedia dell’Italiano pubblicata a cura dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani.

Nel ringraziare i colleghi e i componenti del Dipartimento per la corale fiducia accordata attraverso il loro voto, la prof.ssa Fiorentino, al termine delle operazioni di scrutinio, ha voluto manifestare al prof. Fabio Ferrucci, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, che lascia la guida del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso e messo a disposizione nel percorso di consolidamento e sviluppo del Dipartimento e dell’Ateneo molisano durante uno dei periodi più complessi, incerti e complicati degli ultimi tempi.