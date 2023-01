Lavorano senza avere un contratto che li tuteli, sciopero alla Btec Group

Lo sciopero dei lavoratori Btec Group srls allo stabilimento Itt

TERMOLI. Ancora una protesta da parte di lavoratori in appalto esterno allo stabilimento Itt di Termoli. Se nello scorso mese di settembre a protestare erano stati i dipendenti della cooperativa “Il Falco”, stavolta sono quelli relativi alla Btec Group srls, facenti capo alla Fisascat-Cisl.

Il segretario interregionale Stefano Murazzo aveva annunciato lo stato di agitazione e sciopero sia oggi che domani, per le intere giornate lavorative.





Ragioni dei dipendenti illustrati oggi davanti ai cancelli, alle 10.30, dalla lavoratrice Palmira Chiavarone e dallo stesso Murazzo.





«Nel mese di novembre 2022 abbiamo comunicato la necessità di modificare il Ccnl applicato poiché quello in uso, Safi, disdettato a livello nazionale e non più applicabile. Il giorno 7 dicembre si è tenuto un incontro in cui si ribadiva la necessità di armonizzazione del Ccnl Safi applicato con un Ccnl firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, ovvero, Cisl, Cgil, Uil. Nello stesso incontro la Btec ha affermato l’impossibilità di variazione del Ccnl», ragioni che hanno indotto alla protesta. I lavoratori interessati alla vertenza sono 24.

