Nuovo investimento industriale nell'area del Cosib

TERMOLI. Nuovo investimento si annuncia nell’area industriale di Termoli.

Si tratta di un’altra impresa emiliana, proprio nel reggiano, di Montecchio, la Ems group, che ha chiesto l’assegnazione di un’area al Cosib, dell’ampiezza di due ettari e mezzo, nelle vicinanze della Vibac.

Sull’area richiesta la ditta ha dichiarato di voler costruire uno “stabilimento tecnicamente organizzato per la produzione di carpenteria metallica, sistemi per l’automazione industriale, sviluppati per fornire ai propri clienti soluzioni integrate”, attività compatibile in agglomerato.

Un nuovo impulso sta vedendo aziende del Nord decidere di portare produzioni sul territorio bassomolisano e le opportunità connesse anche alla Zes Adriatica e alle altre agevolazioni potranno amplificare questa tendenza.

Scorrendo il sito informativo aziendale, il gruppo si compone di 5 aziende, con 200 anni di storia e con una mission che si basa su innovazione, know-how, efficacia e competenza.