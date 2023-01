«Impossibile lavorare in Molise nelle costruzioni»

COLLETORTO. «Impossibile lavorare in Molise nelle costruzioni». È il grido d’allarme lanciato dall’imprenditore edile Danilo Martino, già presidente dell’Ance-Acem nella nostra regione.

«Si sta raschiando il fondo», il monito di Martino, impresario di Colletorto, che parla per la personale esperienza che sta vivendo nel settore delle costruzioni ed appalti, crediti congelati da decenni in capitoli dispersi, crediti finiti in perenzione, carenza di personale nella regione Molise, che ritarda le determine di liquidazione, non dà risposte e spiegazioni per capire come mai le casse della Regione sono congelate ormai da mesi.

«Nessuno ne parla, l’imprenditoria molisana nelle costruzioni è allo stremo. Questa è una problematica che ci portiamo dietro da anni dichiara».

Martino individua l’unica e drastica soluzione che prospetta è che la Regione e gli organi competenti atti alla gestione degli appalti pubblici, comunichino di fermare tutti i lavori in corsi fin quando non si trova una soluzione per pagare i lavori eseguiti.