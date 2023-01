Contratto, scenari globali e transizione ecologica: i nodi del futuro Stellantis

Marco Laviano (Fim-Cisl)

TERMOLI. Transizione ecologica, in vista della Gigafactory, rinnovo contrattuale Stellantis e criticità produttive causate dallo scenario internazionale. Mondo automotive in balia delle onde in questo avvio del 2023, che ha segnato anche la ripresa della trattativa sul Ccsl, a Torino, dove partecipano anche i segretari territoriali, come Marco Laviano, in rappresentanza della Fim-Cisl molisana e dei relativi metalmeccanici iscritti.

Non solo, anche il confronto tra parti sociali e Governo, col tavolo al Mimit, nell'incontro col ministro Adolfo Urso. Attualità stringente che riguarda molto da vicino l'insediamento industriale più importante della costa (e dell'intero Molise). Proprio davanti ai cancelli abbiamo intervistato lo stesso Laviano, che ha effettuato un excursus dei temi in agenda, sottolineando anche come in questa fase sia già partito il contratto di solidarietà che riguarda oltre mille dipendenti.