Vertenza balneari: «Bene gli emendamenti, ma ci vuole soluzione definitiva»

TERMOLI. Stabilimenti balneari alle prese con le mareggiate delle ultime ore, con la cronaca che balza in primo piano, ma resta anche l'attualità dei problemi "amministrativi" della categoria.

Ieri sera si è riunita a Roma la Giunta nazionale del Sib-Confcommercio per esaminare gli sviluppi politici e parlamentari sulla questione concessoria.

È stata valutata positivamente la presentazione di alcuni emendamenti da parte delle forze politiche sul decreto legge cd milleproroghe per il differimento dei termini previsti dalla legge Draghi sulla validità delle vigenti concessioni demaniali marittime - riferisce il presidente nazionale Antonio Capacchione - del tutto impraticabile oltre che profondamente ingiusto che la cosiddetta legge Draghi abbia previsto la messa a gara entro la fine di quest'anno di decine di migliaia di aziende. Impraticabile perché i comuni (come già anticipato dal Presidente dell'Anci De Caro) non sono in grado di rispettare termini così stringenti stante l'assenza delle elementari condizioni burocratiche per svolgere queste famigerate gare: dalla ricognizione dei luoghi alla profilazione delle aziende; dalla necessaria nuova pianificazione alle inesistenti modalità di svolgimento.

Ingiusta perché sottrarrebbe le aziende a coloro che le hanno create privando decine di migliaia di famiglie del lavoro e del frutto del loro lavoro.

Si seguirà con la dovuta attenzione il percorso parlamentare per la loro approvazione ed il loro recepimento nel probabile maxiemendamento del Governo.

Questo doveroso e ineludibile differimento dei termini deve però servire solo per dare una soluzione normativa definitiva e risolutiva della questione. Come è stato sbagliato che la legge Draghi abbia abrogato la legge Centinaio che aveva delineato un serio percorso riformatore della materia purtroppo colpevolmente non coltivato ed attuato.

Così è giusto che il Governo Meloni abroghi la legge Draghi con una legge che effettui un corretto bilanciamento fra le esigenze di una maggiore concorrenza nel settore e la salvaguardia dei diritti dei concessionari attualmente operanti. Si è espressa fiducia che non andranno deluse le legittime aspettative di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione attrezzata che il Mondo ci invidia e che costituisce un elemento di vantaggio competitivo del Paese nel mercato internazionale delle vacanze.

La Giunta ha anche esaminato alcune proposte di modifica statutarie per migliorare la rappresentatività e la funzionalità del Sindacato.

Per ultimo si è discusso dell'iniziativa di presentazione della ricerca effettuata da Nomisma in programma per il prossimo 22 febbraio 2023».