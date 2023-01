Gli avvocati rinnovano il Consiglio dell'Ordine: al voto mercoledì e giovedì

LARINO. Giorni impegnativi nel circondario del tribunale di Larino. In agenda, infatti, le elezioni interne per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, proprio del foro frentano. Su nove consiglieri eleggibili, al cui interno poi viene eletto il presidente e assegnati gli altri incarichi, come tesoriere e segretario, dieci sono i candidati, ammessi con un verbale di riunione della commissione elettorale (Art.8 D. M 170/2014 Ministero della Giustizia).

La Commissione elettorale si è riunita lo scorso 17 gennaio, a Larino, nella sede che si trova all’interno del palazzo di giustizia di piazza del Popolo. L’organo è stato costituito nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 16 gennaio 2023, con la partecipazione degli avvocati: Oreste Campopiano, Salvatore Pilone, Luca Cappella, Andrea Cianciosi, Tatiana Silvestro, Cecilia D'Errico, Costantino Gemma e Mariella Rosiello.

«La commissione cosi riunita procede alla verifica delle candidature proposte in vista del rinnovo del Consiglio dell'Ordine la cui votazione e fissata per i giorni 25 e 26 gennaio 2023. La commissione ha rilevato che sono state presentate le seguenti candidature individuali: Michele Campolieti, Paola Cantelmi, Simone Coscia, Gabriella Degnovivo, Santa Paola Di Fortunato, Luigi Iavasile, Fausi Khalifh Iannucci, Domenico Porfido, Michele Urbano e Michele Ventresca. La Commissione ha proceduto alla verifica delle candidature. Nel complesso delle candidature risultano rappresentate le quote di genere e sul genere meno rappresentato la quota è pari a un terzo dell'intero dei candidati eleggibili. Ammesse tutte le 10 candidature.