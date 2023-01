Dal Molise nasce l'intesa sulla parità di genere

CAMPOBASSO. È stato siglato a Campobasso il protocollo d’intesa tra Confcommercio Molise e Obiettivo Famiglia/ Federcasalinghe che impegna le due organizzazioni, per la prima volta in Italia, nella promozione ed il sostegno dell’imprenditorialità femminile, per una più favorevole e avanzata regolamentazione del part-time ed in genere l’introduzione e la regolamentazione dei lavori flessibili ed innovativi, compreso il lavoro a domicilio ed il tele-lavoro.

Presenti in teleconferenza il presidente Confcommercio Molise Angelo Angiolilli, il direttore Irene Tartaglia, la presidente nazionale di Federcasalinghe Federica Rossi Gasparrini, la presidente di Federcasalinghe Molise Giuditta Lembo e il consigliere di parità supplente della Provincia di Campobasso, Rossano Giannetti. Il protocollo vuole rappresentare un valido ed efficace strumento tecnico-istituzionale di supporto alle politiche attive e passive in materia di lavoro femminile, nonché alla formazione e informazione sui programmi comunitari, nazionali e regionali, compreso il PNRR e l’Agenda 2030 e sulla certificazione di genere.

“Valorizzare le nostre esperienze – afferma Giuditta Lembo (Federcasalinghe Molise) – significa sviluppare una forza positiva che possa costruire una migliore e più completa qualità della vita della donna in Molise, attraverso l’introduzione di comportamenti e norme che favoriscano le donne sul lavoro e nel quotidiano”.

Un pensiero condiviso dal presidente Angelo Angiolilli: “Confcommercio e Federcasalinghe sono impegnate da anni per attuare, nell’ambito delle proprie attività, la parità di genere e delle pari opportunità in un’ottica di promozione del lavoro femminile superando gli stereotipi. Confcommercio da tempo ha costituito al proprio interno il Gruppo Terziario Donna, il cui scopo è quello di ‘concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzando gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale”.