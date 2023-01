Professioni socio-sanitarie e territorio, nasce la Consulta in Molise

CAMPOBASSO. In data 31 gennaio alle ore 16,30 presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione Molise in Campobasso – via Gianbattista Vico n° 69h - sarà firmato il documento che prevede l’Istituzione della Consulta delle Professioni Sanitarie e Sociali che rappresenta circa 9mila professionisti molisani.

Il documento vedrà impegnati i Presidenti dei seguenti Ordini Professionali con la relativa rappresentanza professionale (consigli direttivi, commissioni albo, consigli dei revisori)

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Campobasso e Isernia;

Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Campobasso- Isernia;

Ordine Psicologi;

Ordine Ostetriche Campobasso-Isernia;

Ordine Multialbo: TSRM e PSTRP;

Ordine dei Medici Veterinari;

Ordine Assistenti Sociali.

Tale istituzione rappresenta un impegno importante nei confronti dei cittadini, dei colleghi tutti e un invito alle parti politiche affinché si consideri sempre più nello specifico il ruolo delle professioni sanitarie.

Il documento ribadisce:

“Il SSN è un bene comune e gli attori protagonisti spesso impegnati in prima linea devono essere necessariamente consultati.

A ciascuna professione il compito di portare avanti e dichiarare a gran voce, gli ideali fondamentali che incarna. Tali premesse per tradursi in concreti interventi operativi necessitano dello stimolo organizzativo e funzionale, della prassi professionale maturata in ogni singolo ramo dell’assistenza; sarebbe opportuno pertanto, se non addirittura indispensabile, coinvolgere le professioni, nello specifico gli Ordini che le rappresentano, nelle decisioni riguardanti il dove come e quando i rispettivi interventi siano opportuni e possano conseguire il risultato atteso, sia esso in termini preventivi, curativi e riabilitativi.

L’individuo e il territorio devono essere considerati necessariamente uniti nei loro aspetti. È indubbio che la componete organica non possa essere scissa dalla componete psicologica e da quella sociale. A questo si aggiunge che l’esatto esplicarsi di un intervento oltre a determinarne la sua efficacia consente di esplicare una azione educativa che potenzia le capacità auto-curative dell’utente.

Sviluppare una visione funzionale del Servizio Territoriale, richiede quindi un grosso sforzo di elaborazione, sia intra -professionale che inter -professionale.

La consulta in questo caso svolge un compito importante in quanto agente di integrazione e confronto; un confronto diretto e preliminare tra le professioni, può infatti agevolare il lavoro di integrazione organizzativa dell’Ente Regione e allo stesso tempo permettere che questi temi favoriscano un approfondito dibattito interno alle singole categorie professionali.

La lettura stratificata dei bisogni assistenziali della popolazione, deve permettere l’individuazione di interventi appropriati, personalizzati e sostenibili. L’esatta definizione di questi paramenti potrà consentire di effettuare una migliore presa in carico dell’assistito da tutti i punti di vista (bio- psico-sociale).

Solo tenendo conto di questa visione sarà davvero possibile occuparsi della comunità e del suo benessere.”

Un invito a tutte le forze politiche affinché si possa considerare la salute come un bene comune in maniera trasversale e non di parte.