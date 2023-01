Fca Italy (Sevel): torna la timbratura in uscita e cambiano le regole Covid-19

ATESSA. Nuova riunione in Sevel del Comitato Covid-19 del 31 gennaio 2023. Ecco cosa è emerso:

"Nella riunione odierna, l'Azienda ha comunicato il ripristino della timbratura in uscita a partire da domani, 1 febbraio 2023. Abbiamo segnalato all'Azienda di sistemare i lettori della timbratura, laddove risultassero non funzionanti.

Inoltre, è stato approfondito l'aggiornamento della misure anti COVID-19 previste dalla Circolare n 51961 del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022, che prevede l'isolamento per i positivi al Covid-19 di 5 giorni, senza l'obbligo di tampone per il rientro a lavoro a fine isolamento se non si hanno sintomi da almeno 2 giorni. In questo caso, rimane l'obbligo della FFP2, per 10 giorni dalla data del tampone positivo.

Infine, scende a 5 giorni (dall'ultimo contatto con il positivo) l'obbligo della FFP2 in caso di contatto stretto."