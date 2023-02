Cercasi tecnici esterni per realizzare obiettivi del Pnrr

TERMOLI. Fondi europei stanziati nel programma di "Coesione" da impiegare per "arruolare" figure tecniche. Il Comune di Termoli è riuscito ad avere due incarichi finanziabili per una somma complessiva di 230.197,38 euro, sanciti dalla graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.

La ricerca avviata all'interno dell'Ente delle due figure di esperto tecnico "Junior" non hanno fatto emergere disponibilità, per questo, l'amministrazione deve ricorrere a esterni. È stata indetta una procedura selettiva, rivolta a lavoratori autonomi, mansioni della durata di 36 mesi, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr per il Comune di Termoli.

Le candidature dovranno pervenire entro il prossimo 13 febbraio.

Col precedente atto di interpello, del 13 dicembre 2022, era stato necessario accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, destinatari erano i dipendenti del Comune di Termoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D.