L'eolico offshore fa breccia, Cgil dice sì al progetto Maverick

TERMOLI. Organizzazioni sindacali sempre più sintonizzate sull'asse Abruzzo-Molise, come la Cgil, che celebra il congresso a Pescara con gli occhi rivolti sulle due realtà e non a caso, nelle parole del segretario uscente Carmine Ranieri, al Pala Becci, arriva l'endorsement sul progetto di Maverick srl, riguardo il Parco Eolico Offshore Molise.

Ranieri - come riportato dall'Ansa - ha posto l'accento su molti temi, tra i quali largo spazio ha avuto l'argomento ambientale ed energetico.

"Mentre siamo dentro la crisi climatica, le energie rinnovabili e le tecnologie per l'efficienza sono già realtà: fotovoltaico, eolico, solare termico, pompe di calore riscaldano case e producono energia. l'isolamento termico degli edifici fa risparmiare energia, il sistema di trasporto pubblico può ridurre sensibilmente l'inquinamento nelle città ed il trasporto su ferro o su nave può aiutare l'ambiente".

Per questo "Sono oltre 300 i grandi progetti industriali che puntano sulle rinnovabili ferme al Ministero dell'Ambiente mentre andrebbero realizzati velocemente. Al posto di passare con determinazione alle energie rinnovabili, alla produzione decentrata e diffusa, assistiamo ad un'accelerazione forte del sistema estrattivo. In Abruzzo, e in Molise, insieme a tante associazioni ambientaliste siamo riusciti a bloccare i progetti Ombrina e il progetto dello stoccaggio di Gpl del porto di Ortona.

Ora però dobbiamo spingere perché si acceleri sulle energie alternative: comunità energetiche, impianti eolici offshore, progetti di idrogeno verde. È per questo che crediamo che il progetto Maverick al largo delle Coste di Termoli debba essere realizzato perché lo stop ai combustibili fossili può arrivare soltanto attraverso progetti di energie alternative che consentano alle persone e alle imprese di poter utilizzare energia a basso costo. Il progetto fornirebbe anche una centrale ad idrogeno verde a disposizione delle aziende del territorio e per alimentare il trasporto pubblico".