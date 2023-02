L'apprendistato tra scuola e mondo del lavoro

TERMOLI. Nella mattinata di ieri, giovedì 2 febbraio, presso l’Istituto professionale Industriale “E. Majorana” di Termoli, nel proseguire il fitto calendario di eventi tutti di grande interesse, si è parlato del futuro lavorativo destinato ai giovani, che anche prima del conseguimento del diploma, potrebbero avere la grande possibilità di essere inseriti anche a tempo indeterminato con qualifica di apprendista.

Questo progetto si chiama “apprendistato duale”. L’Apprendistato duale è una tipologia di contratto a causa mista che prevede la concomitanza di istruzione e formazione professionale. Tutte le tipologie di contratto di apprendistato si possono ricondurre al sistema duale. La formazione esterna all’azienda viene impartita nell’istituto scolastico a cui l’apprendista è iscritto.





Non può essere superiore al 60% dell’orario scolastico per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica – D.lgs. 81/2015, art. 43, comma 6. All’incontro erano presenti oltre alla dirigente scolastica la professoressa Maddalena Chimisso, i rappresentanti dell’Adecco Abruzzo e Molise con in testa la dottoressa Angelina Coletta, il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri in rappresentanza del Cosib e alcuni titolari di aziende del basso Molise. La platea dell’aula conferenze era gremitissima, vista l’importanza dell’argomento in prospettiva lavorativa futura per i giovani.

La scuola professionale di Termoli “Majorana” è la prima scuola che ha aderito al progetto davvero interessante e lungimirante.

