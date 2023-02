Denso, "Non temiamo la sfida della riconversione, ma chiediamo l'opportunità di affrontarla"

SAN SALVO. "Mercoledì, durante l'incontro che si terrà a Piana Sant'Angelo con i vertici dell'azienda Denso di San Salvo, ribadiremo la necessità di nuovi prodotti 'tradizionali' e la necessità di partecipare al tavolo in Ministero".

Primiano Biscotti, segretario della Fim Cisl, in vista dell'incontro, espone i due fondamentali problemi che l'azienda sta affrontando: "Il primo è imminente, ed è quello di far diminuire la cassaintegrazione. Per farlo c'è bisogno di nuovi prodotti "tradizionali", perché più di 100 lavoratori mediamente sono in cassa integrazione ogni giorno, e si tratta di un numero elevato rispetto alle 900 unità che rappresentano la forza lavoro. Il secondo problema invece riguarda il fatto che più del 90 per cento della produzione della Denso è costituito da prodotti endotermici, e quando arriverà la produzione dell'elettrico si correrà il rischio che non ci sia più lavoro, a meno che non portiamo prodotti che possano sostituire quelli attuali".

L'appuntamento di mercoledì sarà quindi importante perché "dall'azienda ci dovranno dire come sta andando questo anno fiscale, che per i giapponesi va da aprile a marzo - continua Biscotti -. Ci forniranno un punto sull'andamento finanziario e noi chiederemo nuovi prodotti diversi da quelli attuali. Resta comunque un discorso in sospeso, in quanto per l'elettrico c'è molta concorrenza interna, cioè Spagna e Ungheria, dove ci sono altri stabilimenti Denso".

E poi si terrà anche un incontro al Ministero che coinvolge l'intero settore dell'automotive in un processo di riconversione, "e noi chiediamo che anche la Denso partecipi a questo tavolo - dice il segretario della Fim Cisl - perché è coinvolta in pieno, in quanto per la riconversione c'è bisogno di ammortizzatori ed investimenti, quindi ci sarà un costo e non vorremmo che comprenda anche la perdita di posti di lavoro".

Del resto, la sfida della riconversione non spaventa i lavoratori della Denso: "Si tratta di un'azienda che è sul territorio da 50 anni e ci sono già state altre riconversioni: inizialmente si producevano batterie, poi motorini di avviamento e alternatori, in seguito i regolatori, quindi parliamo di uno stabilimento che, ogni volta che c'è stato bisogno di effettuare riconversioni, ha visto il contributo attivo e propositivo dei lavoratori. E' una sfida che non ci fa paura, però ci devono dare l'opportunità di affrontarla".