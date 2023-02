Da marzo soppressa fermata Atm, «Disagi per i lavoratori pendolari di Petacciato»

PETACCIATO. Trasporti pubblici e pendolari, un assioma che spesso è sinonimo di disagi, specie per i molisani in trasferta nella Val di Sangro, in primis allo stabilimento Sevel. Il comitato cittadino di Petacciato “Agorà”, presieduto da Enrico D’Amario, ha preso in mano una nuova vertenza, quella relativa alla soppressione della fermata presso la Costa Verde, in territorio di Montenero di Bisaccia. D’Amario ha scritto all’assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante e al sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, «Da un incontro con i lavoratori dipendenti dello stabilimento Sevel di Petacciato, circa 20, siamo stati informati della soppressione della fermata a Costa Verde da parte della ditta Atm dal 1° marzo 2023.

Dopo tale data, i lavoratori si troveranno costretti a prendere lo stesso autobus al terminal di Termoli, oppure in alternativa potranno prendere l’autobus della ditta Cerella che ferma a Piazza Arafat a San Salvo Marina, ma con un costo maggiore dell’abbonamento mensile, Atm 50 euro al mese, Cerella 80 euro al mese. Pertanto, chiediamo un vostro intervento urgente per bloccare tale soppressione o per attivare, in alternativa, una fermata a Petacciato Marina nei pressi dei parcheggi del mare a ridosso della rotonda sulla Statale 16, dove è possibile garantire tutte le misure per la sicurezza e l’incolumità delle persone».