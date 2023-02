«Premio ai lavoratori e dialogo sulla Gigafactory, i tempi sono maturi»

TERMOLI. Si è chiusa anche la prima sessione di febbraio, sulla trattativa di rinnovo del Ccsl Stellantis. «Procede la trattativa sulle relazioni sindacali; prossimo incontro previsto per i giorni 20 e 21 febbraio. Nella sessione di trattativa di lunedì e martedì tenutasi a Torino con Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro, è stato affrontato il tema delle relazioni sindacali.

Le Parti hanno condiviso la riscrittura delle premesse sulla base di valori condivisi e alcune modifiche, quali l’istituzione di un Osservatorio nazionale per monitorare almeno annualmente gli andamenti aziendali, la introduzione del lavoro agile fra le materie oggetto di lavoro delle commissioni nazionali, la codificazione della bacheca online e della possibilità di svolgere assemblee online per i lavoratori in modalità agile, ma su altri aspetti purtroppo le posizioni sono ancora distanti. Si tratta di questioni importanti che regolano le relazioni sindacali nelle fabbriche.

La discussione proseguirà nel prossimo incontro previsto per i giorni 20 e 21 febbraio», hanno riferito le cinque organizzazioni sindacali che vi hanno preso parte, ma una specifica è quella che ci ha fornito Marco Laviano, con diretto riferimento alla Stellantis di Termoli. «La Fim-Cisl Abruzzo Molise è stata presente lunedì e ieri presso l’Associazione Industriali di Torino, dove è ripresa la negoziazione per il rinnovo del Ccsl, si continuano a limare le distanze dei precedenti incontri sul delicato tema delle relazioni sindacali, il confronto entra nelle fasi decisive della contrattazione, come Fim-Cisl la stiamo affrontando e conducendo con l’auspicio che il nuovo contratto che accompagnerà il gruppo Stellantis per i prossimi 4 anni possa esser definito nel più breve tempo possibile, crediamo non più tardi della fine di febbraio 2023 e che possa difatti dare le risposte che tutti i lavoratori del gruppo oggi si aspettano, soprattutto quelle che riguardano le certezze economiche vista anche la forte recessione che il nostro paese sta attraversando, dove ormai la perdita del potere di acquisto mette in discussione la quotidianità delle nostre famiglie.

Soprattutto in una regione come il Molise in cui le prospettive future industriali più in difficoltà sono proprio quelle metalmeccanico del settore auto e dove le opportunità lavorative sono sempre meno. In agenda è fondamentale anche la data del 22 febbraio, data utile per conoscere la premialità del 2022 per tutti i lavoratori del gruppo Stellantis, data che era stata inizialmente prefissata per il giorno 2 e poi posticipata, la speranza è che al premio di efficienza (ex Wcm) così come accaduto nel 2022 possa esser aggiunto anche l’elemento legato agli obiettivi di risultato di gruppo, come Fim-Cisl lavoriamo affinché venga riconosciuto nel mese di Febbraio il giusto premio alle migliaia di lavoratrici e di lavoratori che con il loro impegno, e non ci stancheremo mai di dirlo sono di questo gruppo il vero valore aggiunto. Cresce anche l’attesa anche per il 14 febbraio, data che speriamo possa schiarire quelle nubi che rendono il futuro delle produzioni italiane del gruppo Stellantis ancora precario ed incerto, la nostra attenzione si sposta all’incontro con il ministro Urso e le segreterie Nazionali, incontro fortemente voluto dalla Fim-Cisl nazionale e spinto anche dalla nostra componente territoriale del Molise, incontro specifico ed esclusivo per tutto il mondo Stellantis, ma senza dimenticare la dovuta attenzione alle ripercussioni che le scelte future della transizione ecologica porterà all’indotto della filiera produttiva automotive.

Riteniamo che i tempi ora siano davvero maturi anche per iniziare nel rispetto dei ruoli e soprattutto del territorio molisano un dialogo educato e di prospettiva con i vertici di Acc (Gigafactory Italiana di Termoli). Il nostro invito non è solo per rassicurare un territorio che sviluppa la maggior parte delle attività legate al mondo automotive e che nel prossimo futuro dovrà vivere le incertezze dei mercati e delle produzioni, ma per tendere la mano ad una nuova società che vedrà radicare nell’immediato futuro la propria identità sul nostro territorio.

Come segretario della Fim-Cisl Molise ritengo che le opportunità si costruiscono con relazioni sindacali e politiche che mettano al centro gli interessi collettivi tanto per la comunità tanto per le imprese che hanno voglia di credere nello sviluppo e nel rilancio di una regione, quella molisana che a livello strategico ha ancora tantissimo da offrire».