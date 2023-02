Passa l'emendamento sui balneari: «Piccolo, ma fondamentale tassello»

TERMOLI. Arriva l'approvazione dell'attesissimo decreto Milleproroghe al Senato e tra le misure che erano contenute, spicca quella sulla vertenza dei balneari.

«Con un emendamento al Milleproroghe, inserendo la proroga per la mappatura delle coste, abbiamo di fatto sospeso le aste per le concessioni. È un piccolo, ma fondamentale tassello, che consentirà al Governo di avere più tempo per far comprendere all'Europa le nostre ragioni ed arrivare ad una definizione, la migliore possibile per le migliaia di famiglie che lavorano in questo campo». A renderlo noto il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta.

Con questo provvedimento il termine viene prorogato di un anno, fino alla fine del 2024.