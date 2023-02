Botta e risposta: «La Zes in Molise più attrattiva grazie all'incremento delle agevolazioni fiscali»

TERMOLI. La Zes Adriatica Puglia-Molise prepotentemente al centro dell'attualità. All'intervento critico del presidente di Confindustria Molise, Vincenzo Longobardi, che poneva riserve rispetto all'impegno del Governo Meloni, ha replicato direttamente il commissario straordinario Manlio Guadagnuolo, che proprio poche settimane fa aveva incontrato gli imprenditori nella sede dell'Assindustria Molise, nel capoluogo.

«La Zes in Molise più attrattiva grazie all'incremento delle agevolazioni fiscali. Contrariamente a quanto erroneamente riportato, il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, ribadisce che le agevolazioni fiscali relative al credito d’imposta, previste dalla legge istitutiva delle Zes e confermate con la Finanziaria per l’intero anno 2023, risultano incrementate (e non diminuite) per la Regione Molise.

Tale territorio, infatti, è stato riconosciuto quale area ex art. 107 paragrafo 3 lettera a) del Tfeu (aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione…), e, pertanto, le percentuali del credito di imposta spettante sono variate dal 30 al 45 per cento, dal 20 al 35 per cento, e dal 10 al 25 per cento, a seconda che si tratti di piccola, media o grande impresa, equiparandole a quelle in vigore in altre Regioni (a titolo esemplificativo la Regione Puglia, anch’essa ricadente nella Zes Adriatica).

Tale circostanza rende indubbiamente ancora più attrattivo, per gli investimenti, il territorio molisano».