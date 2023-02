«I nostri comuni ancora esclusi dai ristori per la siccità», lettera aperta ai sindaci

BASSO MOLISE. Gli agricoltori del Mam, col vicepresidente Ivano Zara, unitamente al presidente dell’associazione Allevatori e agricoltori del territorio, Antonio Ditri, tornano alla carica sulla questione della siccità 2022 e della mappatura dei contributi. Lo fanno con due iniziative concatenate, scrivendo all’assessore regionale Nicola Cavaliere e inviando una nota a tutti i sindaci molisani i cui territori sono stati esclusi, come lettera aperta.

«Il Movimento agricolo molisano e il Comitato allevatori a agricoltori del territorio, con la presente allegano comunicazione inoltrata all’assessore all’agricoltura della Regione Molise inerente alla richiesta dell’estensione dei provvedimenti per il riconoscimento dei danni, causati al settore agricolo dalla siccità nel periodo dal 01-05 al 31-08 2022, a tutti i comuni Molisani non inclusi nel decreto siccità. Pertanto, si prega anche codesto comune (che per adesso è stato escluso dagli interventi) a segnalare di quanto di competenza all’assessore all’agricoltura per il riconoscimento dei danni causati dalla siccità per il periodo indicato, come previsto per legge».

Il testo inviato all’assessorato regionale all’Agricoltura: «Il Movimento agricolo molisano e il Comitato allevatori e agricoltori del territorio, vista la Delibera d Giunta regionale n.24 del 02.02.2023 avente per oggetto proposta di declaratoria della eccezionale siccità verificatasi dal 01.05 al 31.08 2022 (delibere di Giunta regionale n.333/2022 e n.487/2022) e richiesta di estensione della declaratoria ad altri territori, preso atto che le aziende agricole operanti nei comuni della regione Molise esclusi dai sopraccitati provvedimenti, hanno subito gravi perdite causate dalla siccità nel periodo dal 01.05 al 31.08 2022, chiedono a codesto assessorato l’estensione degli interventi previsti nelle sopraccitate delibere alle imprese agricole di tutti i comuni della Regione Molise, come è stato fatto anche in altre regioni (vedi Regione Puglia)».