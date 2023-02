Utile di 14 milioni, ma senza nuove commesse alla Denso

SAN SALVO. Allo stabilimento Denso registrato un utile di 14 milioni di euro, ma il management non prevede nuove commesse. È quanto emerso dall’incontro avuto tra parti sociali e dirigenza dell’azienda di San Salvo, avvenuto venerdì scorso nella sede dell’Assindustria di Pescara-Chieti. Presenti per la Ugl metalmeccanici il segretario aggiunto provinciale di Chieti, Giuseppe Saraceni e il segretario regionale Domenico Amiconi, per la Denso Alfonso Orfanelli e Andrea Gagliardi, per l'Associazione degli Industriali Francesco Barattucci e il direttore generale Luigi Di Giosaffatte.

«L'Azienda, rispetto al precedente incontro, ci ha sostanzialmente ribadito che non vi sono particolari variazioni. L'anno fiscale 2022, che ormai a fine marzo volgerà al termine, vede un bilancio positivo di circa 14 milioni di euro, derivanti dalle forniture del mercato brasiliano e quello statunitense, agli abbattimenti dei costi di materie prime e una maggiore efficienza delle linee produttive. Segnali che però, a detta del segretario aggiunto provinciale Saraceni, la Uglm, seppur apprezzando gli sforzi da parte aziendale per cercare di migliorare la situazione dell'impasse ormai presente da quasi 4 anni a questa parte, dovute non solo ad una crisi mondiale dell'automotive, ma anche da una passata gestione aziendale a dir poco scellerata, ritiene che la situazione non è affatto brillante – riferisce la sigla sindacale - le perplessità che denunciamo, si evincono dal fatto che l'azienda ci ha dichiarato, che non ci saranno nell'immediato nuove acquisizioni di lavorazioni poiché, alla crisi mondiale economica ed energetica, si aggiungono le incertezze da parte delle case costruttrici di autoveicoli per gli elevati costi di gestione per le riconversioni, fabbricazioni e manutenzioni, che dovranno, come ormai noto, da disposizioni europee, dal 2035 produrre solo veicoli elettrici.

Ovviamente allo stato attuale delle cose, - commenta Saraceni - siamo seriamente preoccupati, in quanto permarranno gli esuberi dei 170 lavoratori che ad oggi sono in Cassa integrazione straordinaria e, il termine all'attuale ricorso della stessa è ormai alle porte (30 aprile 2023) e di conseguenza, si dovrà cercare di gestire la situazione con eventuali ricorsi agli ammortizzatori sociali.

La Uglm, che anche prima del ricorso al Contratto di Espansione avviata nel 2021, richiedeva all'Azienda e di conseguenza alla casa madre della Denso, il ricorso allo strumento dell'Isopensione (esodo dei lavoratori anziani, ndr), ribadisce con convinzione che dev'essere una priorità estrema l'attuazione dello stesso, poiché è impensabile che i lavoratori possano ancora sopportare in termini economici, le riduzioni salariali dovuti alla Cigs che li vedono forzatamente penalizzati in una situazione di drammaticità e di disagio. Concludendo, Saraceni per la segreteria provinciale e Amiconi per quella regionale della Uglm, dichiarano che nei giorni prossimi, si riuniranno coi vertici regionali e nazionali per avviare le richieste dei tavoli di confronto con la Regione Abruzzo e con i Ministeri dello Sviluppo Economico e quello dello delle Attività Produttive nel settore automotive».