Mobilità elettrica e gigafactory: ancora troppe le incognite

TERMOLI. Enel Foundation, Elettricità futura e Althesis Strategic Consultant hanno realizzato uno studio dettagliato sulla filiera italiana delle tecnologie per le energie rinnovabili e smart verso il 2030, con particolare riferimento alla mobilità elettrica e anche al progetto della Gigafactory di Termoli. Lo scopo di questo studio è analizzare la filiera italiana delle tecnologie per le energie rinnovabili e smart al fine di evidenziare come il processo di decarbonizzazione possa contribuire al rilancio dell’industria italiana, creando ricchezza, benessere e occupazione. Il lavoro, partendo dal quadro attuale della filiera, ne valuta le potenzialità di sviluppo alla luce del fabbisogno di investimenti per realizzare la transizione energetica prevista dagli obiettivi indicati dall’Ue. Il processo di decarbonizzazione e gli obiettivi Ue al 2030 richiedono ingenti investimenti in nuova capacità rinnovabile, infrastrutture, accumuli, soluzioni di smart energy e tecnologie per gli usi finali, che assicurino una transizione energetica sicura e nei tempi previsti.

«Il Pnrr e gli obiettivi europei 2030 pongono target ambiziosi e mettono a disposizione ingenti risorse, destinate ad accelerare la decarbonizzazione attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, l’aumento dell’efficienza negli usi finali e l’elettrificazione dei consumi in ambiti, come quello termico e della mobilità, finora soddisfatti da fonti fossili. Tali sfide si affiancano alla necessità di garantire una ripresa robusta e duratura con una crescita economica mancante in Italia fin dal 2008 e aumentare rapidamente l’indipendenza energetica. Accelerare ulteriormente la transizione energetica, la crescita della potenza elettrica rinnovabile e l’elettrificazione dei consumi sono gli strumenti più efficaci a disposizione per combattere la crisi energetica in corso. La transizione energetica può portare significativi benefici ambientali, ma occorre quantificarne anche gli effetti positivi per la filiera tecnologica nazionale delle rinnovabili e della smart energy. Infatti, vanno valutati gli impatti sulla capacità dell’industria italiana di competere a livello internazionale. Una ridotta presenza del tessuto imprenditoriale nazionale in alcune tecnologie di base delle rinnovabili (quali moduli fotovoltaici e turbine eoliche), può limitare i benefici economici della transizione energetica per l’Italia.

La mobilità elettrica

Strettamente connessa alla catena produttiva delle batterie, è quella della mobilità elettrica, che presenta diverse criticità, tra cui la necessità di installare gigafactories per poter soddisfare interamente la domanda di veicoli elettrici, in forte crescita in ogni scenario. Per risolvere questi problemi l’Unione Europea ha iniziato a mettere a disposizione fondi cospicui già nel 2016. Il Piano d’Investimento per l’Europa ha un ruolo cruciale, in quanto è già significativo il progresso fatto con diversi progetti in pipeline. Inoltre, sono stati dedicati 70 miliardi di euro al settore dei trasporti, di cui 39 per supportare il cambiamento di rotta verso una mobilità a basse emissioni. Di questi 39 miliardi di euro previsti dal Piano, 12 saranno specificatamente alla mobilità urbana low-carbon. Per quanto riguarda l’Italia, un’ulteriore spinta può arrivare dal Pnrr, nel quale sono previsti 25,3 miliardi di euro per la transizione energetica e per la mobilità sostenibile, e 31,4 miliardi di euro per lo sviluppo dell’infrastruttura per il trasporto low-carbon.

Alcuni operatori considerano ambizioso il raggiungimento di una quota di mercato del 100% di auto elettriche delle vendite entro il 2030. Il problema risiede sempre nella mancanza di gigafactories attive per le batterie. Per raggiungere questo target servirebbe l’attivazione di sei impianti entro il 2027 o 2028. Anche in Italia è stato recentemente presentato in via ufficiale il progetto preliminare di Italvolt per una gigafactory da costruire nell’area ex-Olivetti in Piemonte. Il piano prevede il completamento del processo autorizzativo entro un anno e il raggiungimento dell’operatività nel 2024. Nella strategia di Stellantis, che conta di investire 30 miliardi di euro entro il 2025 per lo sviluppo dell’elettrificazione e dei software, l’obiettivo è di coprire il 70% delle vendite in Europa con veicoli elettrici o elettrificati. Ciò comporterà la concentrazione degli stabilimenti in quattro ‘hub’ produttivi, attraverso cui si conta di sfruttare le economie di scala. Il sito di Termoli sarà riconvertito per la produzione di batterie. Da Melfi partiranno nuovi modelli a zero emissioni e sarà realizzata una linea di montaggio dei sistemi di accumulo. Lo stabilimento Sevel di Atessa (Chieti) manterrà la produzione di veicoli commerciali anche 100% elettrici. A Mirafiori, il nuovo “Turin Manufacturing District” accoglierà le attività di Grugliasco per la produzione di un modello elettrico.

Traspare scetticismo verso lo stato attuale del comparto, ma ciononostante, alcuni spiragli di luce fanno ben sperare. Gli operatori si aspettano che la ricarica elettrica possa presto diventare, per le società automotive, più redditizia dei carburanti. Entro il 2025, le aziende prevedono di ottenere i primi utili attribuibili all’infrastruttura di ricarica. A dettare il passo saranno eventuali misure di incentivazione in grado di far crescere sensibilmente la domanda di veicoli elettrici, la capacità degli Stati membri di fornire un’infrastruttura adeguata alla mobilità elettrica e di reperire materiali come litio e cobalto e l’intraprendenza aziendale negli investimenti nell’elettrico. Il quadro della filiera produttiva delle low-carbon technologies evidenzia nel complesso diverse criticità. Anche in ottica futura, le opportunità da cogliere sebbene paiano alla portata, necessitano di ingenti investimenti e di precise policy. Una sintetica analisi Swot evidenzia diverse problematiche, ma le opportunità offerte dalla ricerca e dall’innovazione potrebbero cambiare gli scenari industriali europei. In conclusione, l’Unione Europea ha promosso alcune strategie di medio-lungo periodo per rafforzare la propria posizione competitiva, ma ancora non paiono sufficienti. Pare arduo colmare il divario dell’industria manifatturiera delle tecnologie energetiche rispetto ai concorrenti internazionali a causa degli ostacoli posti da economie di scala e reperibilità dei materiali. L’unica via percorribile per l’Europa rimane l’incremento dell’intensità di R&S, spingendo sull’innovazione per guadagnare posizioni di leadership sulle tecnologie non ancora mature».