Trend positivo nei locali sulle prenotazioni di San Valentino

TERMOLI. Saranno 5,3 milioni gli italiani che festeggeranno San Valentino in uno degli oltre 130.000 ristoranti del Paese per una spesa complessiva intorno ai 270 milioni di euro. “Un dato verificato anche nella nostra regione – dichiara il direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia – con il quasi esaurito nei ristoranti sia della costa che dell’entroterra; un risultato positivo che ci fa ben sperare per il corso dell’intero anno con numeri in crescita rispetto al 2022 che ci riportano ai livelli del periodo pre-pandemia”

Per la Fipe Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) i ristoratori si sono fatti trovare pronti in vista della grande affluenza di clienti. Una tendenza prevedibile, soprattutto dopo i tragici avvenimenti degli ultimi anni che ci hanno fatto apprezzare in modo particolare le occasioni di convivialità e di svago. Più della metà dei ristoranti, nello specifico circa il 60%, ha previsto infatti non solo diverse promozioni speciali, ma anche menù dedicati, piatti ad hoc che con i loro nomi e il loro aspetto richiamano il tema dell’amore. Il menù sarà per lo più “a pacchetto”, per una spesa media che si aggira intorno ai 50 euro. Altre iniziative speciali riguardano l’offerta di beverage a tema tra aperitivi e cocktail (presente nel 14% dei casi) e gli omaggi e i gadget alla clientela (14%). Inoltre, il 7% dei ristoranti prevede un intrattenimento musicale (principalmente musica di sottofondo) per far respirare ai propri clienti l’atmosfera tipica della festa degli innamorati.

Nonostante la maggior parte delle coppie abbia deciso di trascorrere la serata di San Valentino al ristorante, anche una breve “fuga a due”, da trascorrere nel fine settimana, si è rivelata essere un'opzione particolarmente apprezzata da molti innamorati. Secondo le stime elaborate da Confcommercio-Swg, la spesa prevista è in media di 350 euro a persona per una “luna di miele” che in 3 casi su 4 è di due notti al massimo. Le mete che gli italiani considerano più adatte per l’occasione sono la montagna o i piccoli borghi, come indicano 4 coppie su 10, per un giro d’affari complessivo – turismo e servizi correlati – di 2,2 miliardi di euro.